En el cementerio de Guadalajara ya se podrá enterrar por las tardes

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy por unanimidad la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara que reestructura el personal para garantizar una mayor efectividad de los servicios.

martes 09 de enero de 2024 , 17:54h

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy por unanimidad la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara que ya fue abordada en la última Mesa General de Negociación.



“Las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento que se han realizado afectan a una reestructuración de personal para garantizar una mayor efectividad de los servicios que se prestan, poniendo fin al desorden en el que tenía sumido a este Ayuntamiento”, ha señalado la cuarta teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Isabel Nogueroles.



Así, se modifica el servicio del cementerio pasando de una dotación 6 a una dotación de 7 puestos que es lo que permitirá al Ayuntamiento de Guadalajara que se preste el servicio de enterramientos en horario de tarde y no alargue un duelo que ya de por sí es muy duro para las familias.

“Hay que recordar que esta propuesta es la única que fue votada en contra por los grupos municipales del PSOE y Aike en la Mesa General de Negociación. En todo lo demás, apoyaron o se abstuvieron”, ha recordado Nogueroles.



En la Oficina técnica de Proyectos se formaliza la creación de los siete puestos técnicos para atender proyectos europeos, que ya están ocupados desde hace dos años cuando realmente se crearon y se recuperan algunas de las Jefaturas de Área reservadas a funcionarios que habían sido suprimidas anteriormente



En la RPT también se reorganiza el personal de otros servicios municipales.



Varias licencias urbanísticas



En otros acuerdos la Junta de Gobierno Local ha concedido licencia urbanística a Neinor Península SL, para las obras de la promoción de 49 viviendas, locales comerciales, garaje, trasteros y piscina “Remate las Cañas”, Paseo El Castañar 18.



También se concede licencia urbanística a Diputación Provincial de Guadalajara, para las obras de la reparación de la impermeabilización de cubiertas del “Colegio San José “.



La Junta de Gobierno también ratificó el acuerdo ampliación del plazo, hasta 10 de enero de 2024, concedido a la mercantil Desarrollos Majuelo del Cura, SL, para suscribir el convenio urbanístico, en la Actuación Edificadora de solares situados en calle San Gil, 7 y 9.



Además, se concede otra licencia de obra urbanística a un particular para el proyecto básico de vivienda unifamiliar en C/ Aldonza de Mendoza nº4 y otra licencia de obra mayor a otro particular de reforma de local sin actividad en Calle Condesa de la Vega del Pozo 6.