El Parque de Bomberos de Guadalajara costará más del doble de lo presupuestado en el anterior mandato y no estará completo hasta 2027

Ana Guarinos, ha presentado el proyecto actualizado de la primera fase de las obras que avanzan el ritmo marcado y estarán listas en 2025, pero ha explicado que la instalación al completo salta de los 2,8 millones presupuestados en el anterior mandato, a los 8 millones de euros, con sus dos fases.

lunes 26 de febrero de 2024 , 19:17h

Las obras de la primera fase del nuevo Parque de Bomberos de Guadalajara avanzan según lo previsto, con un 7% ya ejecutado, pero la nueva instalación al completo, con sus dos fases de construcción, no será una realidad hasta el 2026 o el 2027, según avanzaba hoy la alcaldesa de Guadalajara, consignando que del presupuesto inicialmente previsto de 2,8 millones de euros del anterior mandato, se elevará hasta los 8 millones de euros con sus dos fases.



“Las instalaciones no solamente hay que anunciarlas, hay que proyectarlas y presupuestarlas para pagarlas y eso es lo que está haciendo el equipo de Gobierno actual con el nuevo Parque de Bomberos, que debería de haberse ejecutado en una única fase para que hubiera sido funcional en el menor tiempo posible”, ha señalado la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, cuando hoy ha presentado el proyecto actualizado de esta instalación, ubicada en la Avenida de Francia, acompañada del concejal de Seguridad, Chema Antón y del concejal de Infraestructuras, Santiago López, además del jefe del Servicio de

Bomberos, Ignacio Jimeno.



Gaurinos ha explicado que estas obras no pudieron comenzar hasta noviembre de 2023, “porque el contrato de asistencia técnica adolecía de una serie de deficiencias, entre otra no tenía previsto el aparejador de la obra”, pero que ahora llevan el ritmo marcado estando prevista la ejecución de esta primera fase en 20 meses, por lo que estaría terminada para junio de 2025.



En esta primera fase se actuará en una superficie edificable de 2.685,87 m² para crear el edificio de uso administrativo, donde se ubicarán las oficinas y centralita en la planta baja y la zona de descanso y oficinas en la primera planta, además una nave, de mayor altura, destinada a aparcamiento y mantenimiento de vehículos, siendo el acceso de los vehículos de extinción por la Avenida de Francia.



“Esta primera fase supone una inversión de 4,9 millones de euros de la que sólo quedó presupuestado 2,8 millones de euros en el anterior mandato. Otro 1,1 millones de euros irá en el presupuesto 2024 y otros 900.000 euros al año que viene”, ha explicado Guarinos, “todo ello de fondos propios del Ayuntamiento de Guadalajara, sin ninguna subvención”.



Faltarían otros 3 millones de euros para ejecutar la segunda fase del Parque de Bomberos, que comprende la torre de maniobras, un subterráneo, la perrera, y la ampliación de la cochera para abarcar hasta 20 vehículos, así como la urbanización del resto de la parcela, ha explicado la alcaldesa, y añadía “vamos a tratar de que las dos ejecuciones de obra se solapen para que esta infraestructura pueda estar completa el periodo en el plazo más rápido posible, entre 2026 y 2027, ojalá sea en el 2026”.



“Nos sentimos profundamente orgullosos de tener un cuerpo de bomberos maravilloso y muy formado, que debe tener las mejores instalaciones y los mejores medios”, ha declarado la alcaldesa, recordando que es necesario invertir también en vehículos de extinción que apenas se han renovado en los últimos años, siendo preciso, entre otros, un autoescala y alguna autobomba más.



“Con este Parque de Bomberos tendremos los recursos necesarios”



Por su parte el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara, Chema Antón, ha puesto en valor el compromiso del equipo de Gobierno con el Cuerpo de Bomberos al que, “queremos dotar de todos los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones”.



Antón ha recordado que el parque de Bomberos data de 1984, de los más antiguos de la Comunidad Autónoma, “y es evidente que era necesaria no sólo su ampliación sino también la mejora en medios materiales”.



Además, el concejal de Seguridad ha puesto en valor la “gran profesionalidad de los Bomberos que ha quedado demostrada con sus buenas intervenciones en medios de comunicación exponiendo medidas de prevención a raíz del triste acontecimiento de Valencia”.



Por su parte el concejal de Infraestructuras, Santiago López, ha señalado que el equipo de Gobierno apuesta por las “pero no de cualquier forma, ni de cualquier manera”.



“Una vez más hemos visto en la gestión de esta de esta obra del Parque de Bomberos un desaguisado que venía de la etapa del Gobierno anterior y que hemos tenido que resolver”, ha añadido, recordando que entre otras cosas faltaba la dirección facultativa, “un aparejador que es el director de esa obra y es una de las primeras fundamentales para que den comienzo las actuaciones”.