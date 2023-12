El Pleno del ayuntamiento aprueba definitivamente las Ordenanzas Fiscales de Guadalajara para 2024

Nuevas bonificaciones en el ICIO para autónomos y microempresas para el fomento del empleo, y ampliación del 75% al 95% en las plusvalías en la transmisión de vivienda habitual a descendientes.

miércoles 27 de diciembre de 2023 , 16:58h

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado definitivamente la modificación de las ordenanzas fiscales para 2024. Unas ordenanzas que congelan todas las tasas, precios públicos e impuestos a excepción del ajuste en el IBI al que se ha visto obligado el actual equipo de Gobierno para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales.



El Pleno, por mayoría de los grupos del PP y Vox, ha desestimado los recursos y las alegaciones presentadas, por el Partido Socialista y por un particular, por lo que las Ordenanzas Fiscales han quedado definitivamente aprobadas, con 13 votos a favor y 11 en contra.



Desequilibrio y desajustes por importe de cerca de 20 millones de euros



El concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, ha pedido a los grupos de la oposición “responsabilidad” y ha recordado el desajuste de las cuentas públicas que el actual equipo de gobierno heredó ante la mala gestión de quienes hoy están en la oposición. Sobre la situación de desequilibrio e inestabilidad económica en la que se encuentran las cuentas públicas, tras el paso por el consistorio del equipo de gobierno anterior de Alberto Rojo, el concejal de Hacienda ha explicado que en las previsiones que realizó el anterior equipo de Gobierno para el presupuesto de 2023, se contemplaba una recaudación de casi 10 millones de euros en concepto de impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), además de otros 2 millones de euros del canon de instalación de plantas solares en el término municipal, “previsiones que, a día de hoy, siguen sin cumplirse, por lo que hay un desajuste entre ingresos y gastos, por estos conceptos, de cerca de 9 millones de euros”.



“Esta situación, a la que se unen otros desajustes con los que nos hemos encontrado en concepto de facturas en los cajones -por importe de 3 millones de euros-; revisiones de precios no realizadas ni abonadas -que podrían ascender a 3,5 millones de euros-; sentencias pendientes de ejecutar desde 2021 -cerca de 1 millón de euros-; e incremento del precio de contratos que no se licitaron, como el de autobuses y zonas verdes, -cuyo importe podría superar a los 3,5 millones de euros-; nos deja una situación económica muy complicada, de la que son responsables quienes nos precedieron en el Gobierno y ahora están en la oposición. Esto nos ha obligado a tomar decisiones injustas para los vecinos de Guadalajara que son quienes tienen que pagar las consecuencias de la mala gestión de un mal gobierno, como fue el de Alberto Rojo, pero que son necesarias para seguir prestando servicios esenciales a los vecinos.” ha remarcado el concejal de Hacienda.



Facilidades de pago y bonificaciones en el ICIO para crear empleo



Con respecto al IBI, las nuevas Ordenanzas Fiscales introducen como novedad la posibilidad de fraccionar su pago en tres plazos sin intereses, que es incompatible con el Sistema Especial de Pagos (SEP). Para quienes estén en el SEP, se incrementa la bonificación de la última cuota a 150 euros.



También se contemplan facilidades para los aplazamientos de deuda, y no se exigirá garantía cuando ésta sea inferior a 30.000 euros (hasta ahora eran 18.000 euros).



Además, hay nuevas bonificaciones en el ICIO para autónomos y microempresas para el fomento del empleo, y ampliación del 75% al 95% en las plusvalías en la transmisión de vivienda habitual a descendientes.



Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la nueva normativa contempla, por primera vez, una bonificación de hasta el 95% para autónomos y microempresas que fomenten el empleo. Será una bonificación del 50% cuando contraten entre 1 y 3 trabajadores, del 75% contratando entre 4 y 6 trabajadores y del 95% cuando contraten más de 6.



En las plusvalías, se amplía del 75% al 95% la bonificación en la transmisión de vivienda habitual a descendientes, siempre que no se tengan más propiedades en el territorio español, y sin límite de renta.



Finalmente, Esteban ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara durante todo este proceso, y ha pedido a los grupos de la oposición “respeto al trabajo que realizan” que ha calificado de “impecable”, refiriéndose de manera especial al informe evacuado por la Secretaría General, con respecto al recurso y alegaciones presentadas durante el proceso de elaboración y aprobación de las Ordenanzas Fiscales.