El partido por encima de los guadalajareños

Tribuna abierta de José Luis Arcángel, portavoz de VOX en la Diputación de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 21 de diciembre de 2023 , 13:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La semana pasada tuvo lugar en la Diputación Provincial de Guadalajara el pleno para aprobar los presupuestos para 2024. Mi grupo político VOX presentó una enmienda a la totalidad y 14 enmiendas parciales a los mismos. Todas fueron rechazadas por el PSOE.



Es solo una prueba más de que en ocasiones los partidos ponen por encima su ideología de los intereses de los ciudadanos. Alguno todavía se sorprende cuando VOX vota favorablemente propuestas del PSOE que entendemos buenas para nuestros vecinos. En la anterior legislatura incluso votamos a favor de algunas del ya extinto Grupo Provincial de Unidas Podemos.



Entre esas catorce enmiendas se trataban temas que podrían calificarse como ideológicos, por ejemplo, aumentar la aportación a Red Madre o a las Familias Numerosas. Pero qué tiene de ideología ayudar a nuestros ganaderos en su lucha para salir adelante frente a los ataques de lobo. O intentar conseguir que todos los guadalajareños puedan comer pan del día. Tan fácil como ayudar a esos repartidores que, con la subida del precio del combustible, ya no pueden llegar a todos los rincones de nuestra extensa geografía.



Hace dos años, nuestro grupo presentó una enmienda para facilitar cámaras de videovigilancia a nuestros pueblos. En aquel momento se rechazó por el equipo de Gobierno de Diputación alegando sesgo ideológico. Meses después se convirtió en uno de los proyectos estrella del PSOE en Diputación. Y nos alegramos por ello, nuestra aportación no cayó en saco roto. Ojalá en unos meses alguna de esas catorce enmiendas de VOX se presente al pleno en la Diputación con el sello del PSOE, no dudaremos en votar a favor.



Los presupuestos para 2024 de la Institución provincial son una cuestión de fe, y por ello nuestra enmienda a la totalidad. Fe en que el Gobierno de España va a dejar de ignorarnos sabiendo que tiene asegurada la lealtad de Guadalajara a la nación. El 78,37% de lo presupuestado como ingresos depende directamente de una aportación del Estado que aún no está definida.



Como le dije al presidente Vega en el pleno, si nuestro presidente se llamara Josep Luis y fuera alcalde de Figueras, no tendría ninguna duda con Sánchez. Pero para desgracia de los guadalajareños, para el Gobierno de España somos ciudadanos de segunda.



En Guadalajara los sindicatos recibirán en 2024, 100.000 euros de la Diputación de Guadalajara. Allí dónde el PP depende de VOX, se eliminan las ayudas a los sindicatos, para prueba Castilla y León o más recientemente Baleares. Queremos que se financien de las cuotas de sus afiliados, y si no es suficiente, que cierren como cualquier empresa o autónomo de nuestra provincia.



Mientras 13.312 guadalajareños están en el paro, la Diputación de Guadalajara destina 200.000 euros a Cooperación al Desarrollo. Unos fondos que en 2022 sirvieron entre otras cosas para garantizar el agua en el departamento de Loreto, en Perú.



Mientras tanto los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía ven como el PSOE de Guadalajara se dedica a pedirle al PSOE de Sánchez que paren el Trasvase, mientras culpan a la prehistórica presidencia regional de Cospedal o al pacto PP-VOX en Murcia de saquear el pantano de Entrepeñas.



Señores, que el Trasvase Tajo-Segura depende del Gobierno de España y llevan ustedes cinco años en el poder. Dejen de enfrentar a los españoles y busquen soluciones. Nosotros creemos que un Plan Nacional del Agua y la interconexión de las cuencas es posible. Si se ha podido pintar de verde el desierto en Israel, Arabía Saudí o China, se puede hacer igual en nuestro país. Es cuestión de inversión y voluntad.



En VOX no dejaremos de poner sentido común a nuestras propuestas. Los guadalajareños primero.