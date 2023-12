El PP asegura que “la realidad es clara” porque el equipo que forman Emiliano García-Page y Pedro Sánchez “no quiere” actuar contra la OKUPACIÓN ILEGAL de viviendas

Afirma que “el PSOE fue pionero en legislar contra el propietario. Intervencionismo puro y duro en el derecho de propiedad privada”

jueves 14 de diciembre de 2023

La diputada del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Itziar Asenjo, ha asegurado que “la realidad es clara” porque el equipo que forman Emiliano García-Page y Pedro Sánchez “no quiere” actuar contra la ocupación ilegal de viviendas, una cuestión que, según el 76 por ciento de los castellanomanchegos, se ha convertido “en un problema social en el país”.



Así lo ha manifestado en su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, donde ha lamentado que las medidas puestas en marcha por los gobiernos socialistas contra esta problemática son absolutamente insuficientes para luchar contra la ocupación ilegal y contra sus mafias.



“Ocupar una vivienda de manera ilegal en España y en Castilla-La Mancha resulta muy barato, ya que lo comprobamos cada día en nuestra región, en lugares como el Corredor del Henares, Horche, Humanes, Puertollano, Albacete, el Corredor de la Sagra, la Comarca de Torrijos o la de Ocaña”, entre otros, ha añadido.



Asenjo ha aseverado que desde el Gobierno de España “se ha permitido y justificado estos asaltos a la propiedad privada”, en lugar de “proponer un marco legal que permita a los propietarios recuperar sus inmuebles a la mayor brevedad posible”.



A juicio de la diputada autonómica del PP, son varios los factores que provocan la tendencia al alza de la ocupación ilegal de viviendas. Entre ellos, la nueva Ley de Vivienda, el mal funcionamiento de la Administración de Justicia por falta de medios, o una normativa que entró en vigor en España el pasado mes de mayo y que ha provocado un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil que lleva a que recuperar la vivienda “todavía sea más complejo”.



Asenjo ha recordado que el PP, ya en el año 2020 “decidió actuar” cuando el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, mantuvo una reunión con Page en el Palacio de Fuensalida para abordar esta problemática y trabajar en una Ley de manera conjunta.



Tras el proceso parlamentario, una Ley aprobada con los votos del PSOE y Ciudadanos, con la abstención del PP, sale adelante y, en ese momento, Page “decide que no se remita directamente al Congreso de los Diputados”, por lo que, una vez más, “antepone sus intereses partidistas a las necesidades de la región”.



La diputada regional ha añadido que Page sabía que remitir la Ley a Sánchez “era un brindis al sol”, con la que solo buscaba “su titular de prensa, pero no atajar y resolver este problema”, porque si “hubiera querido de verdad hacerlo, la habría remitido al Congreso”.



Así, ha incidido en que Page puso como excusa “que no era el momento” porque el Gobierno estaba tramitando una Ley de Vivienda. La pregunta es “cuando era el momento” porque Page, el 2 de septiembre de 2022, afirma que en el primer encuentro que tenga con Sánchez le plantearía esta iniciativa y no lo hizo.



“La realidad es clara: Page y Sánchez no quieren actuar con la ocupación ilegal de viviendas”, ha dicho, ya que el Gobierno regional lleva desde 2020 con los “brazos cruzados, tolerando la ocupación y los diputados socialistas votando a favor de una Ley de Vivienda que protege a los okupas”.



Asenjo ha lamentado que en lo único que fue pionero el Gobierno de Page fue en regular por Ley el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente para que los ayuntamientos pudieran subir los impuestos a los propietarios de viviendas vacías y contemplar un registro de las mismas. “El PSOE fue pionero en legislar contra el propietario. Intervencionismo puro y duro en el derecho de propiedad privada”.



Legislan, también con los votos de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, a favor de los delincuentes, a favor de los okupas, a favor de los agresores sexuales y a favor de los golpistas.



“Al final resulta que el PSOE de Page es más sanchista que el propio Sánchez”, ha concluido.