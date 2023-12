El PP pide a la Junta de Castilla-La Mancha una flexibilización urgente de los criterios de la PAC

jueves 14 de diciembre de 2023 , 18:40h

La secretaria general del GPP, Lola Merino, ha pedido a la Junta de Castilla-La Mancha una flexibilización urgente de los criterios de la PAC.



Así lo ha afirmado durante la sesión plenaria de hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Merino ha señalado que este primer año de la nueva PAC ha sido muy difícil para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.



La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular ha advertido de la preocupante situación que el sector agrario está sufriendo, “ante la tremenda falta de liquidez económica” agravada por “la insoportable” subida de costes de producción y los efectos de la sequía.



A todo ello, se suma que el Gobierno de Emiliano García-Page, en palabras de Lola Merino, no paga las ayudas agrarias de la PAC. “A fecha de hoy, la Junta no ha pagado el anticipo de la PAC, ni las ayudas por sequía, ni las de reposición por vaciado sanitario, ni por lucro cesante y siguen sin aprobar ayudas por las pérdidas provocadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica”.



Esta situación ha supuesto que los agricultores y ganaderos “pidan a gritos” la flexibilización de los criterios de la PAC. “Reclaman flexibilidad en las normas de condicionalidad, en eco-regímenes, en rotación de cultivos, en pastoreo, en la carga mínima ganadera por hectárea, en el tratamiento de barbechos…”, ha expresado Merino, y ha denunciado que, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha “está desaparecido”.



“El señor Lizán no ha hecho sus deberes, como sí se han hecho en otras comunidades autónomas como Andalucía. El consejero de Agricultura debe espabilar y ponerse a trabajar porque es mucho lo que está en juego”, ha concluido.