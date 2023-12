Recuerda al socialista guadalajareño que “no todo vale en política”

Román reprocha al socialista Alberto Rojo que respalde la amnistía y el apoyo a Bildu

Román reprocha a Alberto Rojo que aplaudiera “con gran vehemencia” y votara sí a amnistiar a aquellos que “rompieron comercios, que bloquearon estaciones de trenes, que intentaban cortar el paso a los ciudadanos e incluso atentaban contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”

jueves 14 de diciembre de 2023 , 13:21h

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, ha definido la sesión celebrada esta semana en el Congreso de los Diputados “como una de las más tristes y decadentes desde el 23 de febrero de 1981” porque los representantes del PSOE, incluido Alberto Rojo, han votado con los independentistas que quieren romper la igualdad entre españoles, dinamitar la separación de poderes y humillar a la democracia española”.



Román ha criticado que el socialista Alberto Rojo aplaudiera “con gran vehemencia” y votara sí a amnistiar a aquellos que “rompieron comercios, aquellos que bloquearon estaciones de trenes, aquellos que intentaban cortar el paso a los ciudadanos e incluso atentaban contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.



El diputado nacional del PP ha querido preguntar a Rojo “si de verdad está de acuerdo en amnistiar a aquellos que hacían desordenes públicos y se rebelaban contra el Estado de Derecho y que hacían actos calificados como terroristas, ¿Está Alberto Rojo de acuerdo con ellos?”.



En definitiva, ha asegurado que lo que ha hecho el PSOE “es pactar con los que quieren romper España, dan la razón a todos aquellos que iban contra el Estado de Derecho” y Rojo con su voto también ha apoyado “el señalamiento que ha hecho el PSOE a jueces, policías, guardias civiles o periodistas”. Román ha puesto como ejemplo a la que fuera presidenta de la Audiencia Concha Espejel, a la que Rojo saludaba y mostraba su respeto cuando era delegado de Industria, delegado de la Junta o alcalde “y a la que ahora lejos de defenderla, la señalan. Esto es lo que Alberto Rojo apoya y aplaude”, ha aseverado.



A su juicio La ley de Amnistía es “un fraude porque el PSOE mintió a los españoles el 23-J; es corrupción porque compra votos a cambio de impunidad para políticos; es injustificable porque la única razón de Sánchez es mantenerse en Moncloa; es contraria a la convivencia porque traslada el procés a toda España; es regresión democrática porque se carga la separación de poderes e instaura un régimen feudal; es contraria a la separación de poderes; y es una humillación a los españoles porque reescribe la historia y convierte a las víctimas del golpe de 2017 en culpables”.



Román también se ha referido la moción de censura de Pamplona asegurando “que es el primer pago del Pacto encapuchado de Sánchez y Otegi. Es impresentable, hasta para Sánchez, entregar la alcaldía de Pamplona a aquellos que llevaron asesinos en sus listas en las elecciones municipales”. El diputado popular no entiende como Alberto Rojo está de acuerdo con ellos y lamenta que no se manifieste en contra de esto, y de la Ley de Amnistía, como si hicieron miles de guadalajareños en la Plaza de Santo Domingo.



Román tacha la actitud del socialista guadalajareño “como hipócrita” porque ahora apoya y defiende lo contrario que cuando era delegado de la Junta o alcalde de Guadalajara, cuando decía que no estaba de acuerdo con los indultos porque eran personas que habían incurrido y hecho delitos y acciones en contra del Estado de Derecho en Cataluña. Todo esto demuestra “que para Alberto Rojo todo vale para mantener un sueldo, para mantener el Gobierno de España y su acta de diputado y para perder la coherencia y honestidad política. No todo vale en política”.



Finalmente, el diputado nacional ha criticado los acuerdos que el presidente socialista Pedro Sánchez hace fuera de España con un prófugo de la justicia como es Puigdemont, y reprocha que ahora los socialistas olviden estos delitos y se rindan a sus pies con todos sus diputados, entre ellos de los de Castilla-La Mancha, entre los que se encuentra el ex alcalde de Guadalajara, Alberto de Rojo”, ha zanjado.