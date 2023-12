SUBE Y SUBE : La inflación SIGUE SUBIENDO en Castilla-La Mancha y se sitúa en el 3,4% en noviembre y se dispara al 9,9% en alimentos

A nivel nacional, la inflación se sitúa en el 3,2 %, debido principalmente al abaratamiento de los carburantes y los paquetes turísticos, los alimentos suben un 9 %

jueves 14 de diciembre de 2023 , 13:36h

La inflación interanual en Castilla La Mancha se situó en el 3,4 %, aunque esta tasa sube hasta el 9,9 % en el caso de los alimentos.



Según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (UNE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó el 0,2 % en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas en comparación con el mes anterior, el más inflacionista en términos interanuales.



A nivel nacional, la inflación se moderó 0,3 puntos en el mes de noviembre y la tasa se sitúa en el 3,2 %, debido principalmente al abaratamiento de los carburantes y los paquetes turísticos, así como al mejor comportamiento de los alimentos, que suben un 9 %, cinco décimas menos que en el mes anterior.



Por grupos y en relación con la variación mensual, el IPC subió en Castilla-La Mancha además de en alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2 %), en vestido y calzado (3,2), menaje (0,2), medicina (0,1), y enseñanza (0,5 ).



Bajó por el contrario en bebidas alcohólicas y tabaco (-0,3 %), vivienda (-2,1), transporte (-1,5), ocio y cultura (-1,1) y hoteles, cafés y restaurantes (-0,1 %).



En comparación con noviembre del año pasado, los precios subieron un 9,9 % en alimentos y bebidas no alcohólicas; y además, en bebidas alcohólicas y tabaco (7,4), vestido y calzado (1,3), menaje (2,9), medicina (2,4), transporte (0,4), comunicaciones (3,5), ocio y cultura (2,4), enseñanza (3,3) y hoteles, cafés y restaurantes (6,8 %).



Los precios en el último año solo bajaron el 8,8 % en vivienda en Castilla-La Mancha.



Con respecto al resto de comunidades autónomas, la inflación anual en Castilla-La Mancha del 3,4 % está dos décimas por encima de la media nacional, y por debajo de regiones como Valencia, Baleares, Andalucía y Canarias.



Por provincias, el IPC de noviembre bajó en las cinco en comparación con el mes anterior: Albacete (-0,2 %), Ciudad Real (-0,2), Cuenca (-0,4), Guadalajara (-0,7) y Toledo (-0,4).



En tasa interanual, sin embargo, la inflación se situó en el 3,8 % en Albacete, el 3,4 % en Ciudad Real, el 3 % en Cuenca, y Guadalajara y el 3,3 % en Toledo.