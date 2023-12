El grupo terroristas Hamás usó una sustancia tóxica para matar a las tropas de Nahal Oz, la base israelí donde estaba destinada la española Maya Villalobo

Sólo siete soldados escaparon del veneno que mató a la mayoría en cuestión de minutos

jueves 14 de diciembre de 2023 , 13:06h

Una investigación sobre las muertes de los soldados de las fuerzas israelíes que servían en la base de Nahal Oz el 7 de octubre, lugar donde murió la joven hispanoisraelí Maya Villalobo, habría revelado que fueron asesinados por un gas tóxico que provocó asfixia y pérdida del conocimiento a los pocos minutos de exposición, según publica este jueves The Times of Israel citando a Canal 12.



La investigación indica que "una sustancia inflamable no especificada, pero tóxica" fue arrojada por la entrada del edificio que albergaba el centro de mando de los soldados de vigilancia. Uno de los soldados en la entrada del edificio intentó extinguir las llamas pero no lo consiguió y el fuego siguió propagándose.



"Prendieron fuego a materiales que se encendieron y se esparcieron, los cuales contenían gases tóxicos que podían causar asfixia en unos minutos o incluso menos", según el informe.



A medida que el fuego continuaba propagándose, el humo comenzó a entrar en el centro de mando de los soldados de vigilancia, donde se escondían 22 personas, incluidos muchos de los soldados de vigilancia. En un intento de protegerse del humo, "los soldados empaparon algunas toallas de papel con agua para llenar el espacio debajo de la puerta, pero no funcionó y los efectos del gas comenzaron a hacer efecto", prosigue.



Testimonios de los supervivientes



Sin embargo, cuando llegaron a la salida de emergencia, los soldados se dieron cuenta de que la puerta estaba en llamas y que no había forma de abrirla ni siquiera acercarse a ella. Los que aún podían continuar buscaron una salida y finalmente llegaron a los baños, donde una pequeña ventana daba al exterior, relata The Times of Israel.



El ataque a la base de Nahal Oz, a menos de un kilómetro de la frontera con Gaza, se produjo al inicio del ataque asesino llevado a cabo por Hamás el 7 de octubre, en el que unos 3.000 terroristas irrumpieron en Israel, mataron a más de 1.200 personas y tomaron unos 240 rehenes. En la base de Nahal Oz, 15 soldados de vigilancia de las FDI murieron, entre ellos la española Maya Villalobo, y seis fueron tomados como rehenes.

"Los soldados comenzaron a salir de la habitación y buscar una salida. Tosían y algunos no podían respirar". Según los testimonios de los supervivientes, algunos "sintieron que estaban pisando a algunas personas, trataron de levantarlas".