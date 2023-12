El PP de la Diputación de Guadalajara inicia una campaña informativa para denunciar los "tarifazos" de Vega a los pueblos

Los diputados del PP en la institución provincial ponen en marcha una campaña para informar a los ayuntamientos cuyas economías se verán afectadas por unas subidas que la Diputación de Vega, pese a estar saneada, repercute íntegramente en los pueblos

miércoles 13 de diciembre de 2023 , 17:51h

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha iniciado una campaña con la edición de un folleto informativo para denunciar los ‘tarifazos’ que el gobierno socialista de José Luis Vega ha llevado a cabo en los servicios de Residuos y de Bomberos que presta a los ayuntamientos.



El portavoz del Grupo Popular, Román García, junto al viceportavoz Javier del Río y los diputados provinciales Alberto Cortés y Mane Corral, ha iniciado la campaña en las localidades de Tórtola de Henares y Horche donde se han reunido con el alcalde de Tórtola, Martín Vicente, y el portavoz de Horche, Alberto Ruiz, así como parte de sus equipos, para informar de cómo afectará esta decisión de Vega a sus municipios. “Estamos en contra de estas subidas desproporcionadas que no harán más que perjudicar las economías de los ayuntamientos, quienes por norma sufren una financiación menor a la que deberían y, sobre todo, en última instancia podrán verse repercutidas sobre los bolsillos de los vecinos de cada municipio”, ha dicho el portavoz del PP quien considera fundamental también “que todos los ayuntamientos estén informados de cara a sus previsiones presupuestarias”.



En el caso del Tratamiento de Residuos se pasa de un coste unitario de 26 euros por tonelada tratada, a tasas diferenciadas que en todos los casos suben drásticamente.



La aportación que se prevé que hagan los ayuntamientos de Guadalajara en su conjunto pasa de 2,8 millones de euros anuales a más de 4,6 millones; es decir, prácticamente un 80% más que en años anteriores. Así, según explicaciones del propio responsable de los Consorcios, Francisco Pérez Torrecilla, las localidades mayores de 20.000 habitantes –Azuqueca de Henares y Guadalajara- pagarán una tasa de 58,46 euros por tonelada de residuos; 32,46 euros más que hasta ahora (un 125% más). Los pueblos de entre 5.000 y 20.000 habitantes pagarán 50,90 euros por tonelada, un 96% más; y para todos los menores de 5.000 habitantes la tasa será de 14,90 euros más, un 57%. Además, tal y como ha recordado García, “si el pueblo en cuestión está adherido al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos que presta directamente la Diputación, este 2023 han duplicado los costes al ayuntamiento en la mayoría de los casos”.



En lo que respecta al Servicio de Bomberos, la cuota que se liquida a los ayuntamientos anualmente pasa de 1,4 millones de euros a 1,9 millones; es decir, 470.000 euros más que supone un incremento del 33,17%. Algunos ejemplos como los de Brihuega (subida del 75%), Hita (un 122% más); Torre del Burgo (580%) o Trijueque (200%) “son realmente significativos”, ha apuntado Román García.



El alcalde de Tórtola, Martín Vicente, ha manifestado su disconformidad con esta decisión que afectará negativamente a la economía del ayuntamiento “sobre unos servicios que son básicos y de primera necesidad”. “En el caso de Tórtola, con respecto al Servicio de Bomberos la subida será de un 457%”, ha dicho Vicente, con lo cual “vamos a pedir a la Diputación y a su presidente que nos explique a qué se deben estas subidas y por qué la Diputación no ayuda a los ayuntamientos en este sentido”.



Del mismo modo, el portavoz del PP en Horche, Alberto Ruiz, considera que “no es de recibo que se carguen estas subidas a los ayuntamientos, y más teniendo una Diputación saneada”. Ruiz señaló que en el último Pleno preguntaron al alcalde sobre esta cuestión para saber “cómo afectará al ayuntamiento y a los horchanos estos tarifazos”, pero “la respuesta fue que aún no les constaba esta medida”. Por ello, ha añadido, “estaremos vigilantes ejerciendo desde nuestra labor de oposición la defensa de los intereses de Horche”.