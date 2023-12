Vox ve "vergonzoso" que la Junta de Page "solo haya pagado" el 35% de las ayudas de la PAC

Moreno ha denunciado la "dramática situación" que vive desde hace años el sector agropecuario en Castilla-La Mancha

miércoles 13 de diciembre de 2023 , 17:59h

El presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha vuelto a acusar al Gobierno regional de "ineptitud" para gestionar las ayudas que agricultores y ganaderos tienen que recibir de la PAC. "Estamos a unos días de que finalice el año y los agricultores y ganaderos solo han recibido el 35% del dinero que les corresponde y eso es solo culpa la Consejería de Agricultura".



Moreno ha denunciado la "dramática situación" que vive desde hace años el sector agropecuario en Castilla-La Mancha. "Los agricultores y ganaderos cada año lo tienen más difícil porque las ayudas prometidas nunca llegan, porque hay retrasos en los pagos, por los recortes en ayudas por la sequía y por los efectos de la aplicación socialista de la Agenda 2030".



Moreno ha recriminado al Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que las ayudas extraordinarias por la sequía no han llegado a los agricultores como habían prometido. "¿Dónde están esas ayudas? ¿Cuándo piensan pagarlas sin las limitaciones por hectáreas? ¿Por qué no se pagan al 100% como hace el gobierno de Castilla y León?".



El presidente de Vox en las Cortes también se ha mostrado indignado con el gobierno regional y ha afirmado que su política agropecuaria se resume "en ser malos gestores de los fondos europeos". "Ni siquiera son capaces de poner a disposición de los agricultores y ganaderos el dinero que les corresponde, se lo guardan en la hucha y al final lo tienen que devolver".



Moreno ha recordado la situación "límite" que viven los agricultores y ganaderos en Castilla-La Mancha, y ha pedido al gobierno regional que escuche sus peticiones. "Cuando los trabajadores del campo van a las puertas de la consejería a protestar y dejan de trabajar perdiendo dinero, no es un capricho, es porque no pueden aguantar más las políticas del gobierno regional".



El presidente de Vox en las Cortes vuelve a solicitar a la Consejería de Agricultura que se fije en la gestión de una región como Castilla y León, en la que el partido de los de Santiago Abascal está en el gobierno. "Donde gobernamos, el dinero de la PAC llega a los agricultores y ganaderos en tiempo y forma, las ayudas por la sequía son acordes con las necesidades y existe una política eficaz que permite la incorporación a la actividad agraria de los jóvenes".



"Mientras aquí, con un gobierno socialista, el campo tiene que conformarse con las migajas insuficientes que les da Page, y que están llevando a la ruina al sector agropecuario de nuestra región", ha concluido.