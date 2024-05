El PP de Guadalajara aprueba el Comité de Campaña que dirigirá las acciones para las próximas elecciones europeas del 9J

El PP provincial ha celebrado Comité Ejecutivo Provincial en la localidad de Horche donde el presidente, Lucas Castillo, agradeció la labor de alcaldes y concejales, en especial de los anfitriones con su portavoz Alberto Ruiz a la cabeza

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 11 de mayo de 2024 , 14:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Partido Popular de Guadalajara ha celebrado este viernes Comité Ejecutivo Provincial ampliado a la Junta Directiva en Horche donde se ha aprobado el Comité de Campaña de cara a las próximas elecciones europeas. De esta forma, el presidente provincial Lucas Castillo, junto con el secretario provincial, Alfonso Esteban, informó que la coordinadora de Campaña será María Patricio, que estará acompañada de un equipo que dirigirá las acciones a llevar a cabo en la provincia con motivo de los comicios cuya precampaña nacional abrirá el presidente Alberto Núñez Feijóo el próximo 19 de mayo en Málaga donde también se conmemorará el primer año transcurrido desde las elecciones municipales.



También, el presidente del PP de Guadalajara hizo balance de las acciones, reuniones y actos llevados a cabo en las últimas semanas en la provincia resaltando la labor que están realizando los alcaldes y concejales, muchos de ellos ayer presentes en la reunión, y destacando la “importante y buena labor” de Alberto Ruiz, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Horche, y sus cuatro concejales que están protagonizando una “oposición activa y responsable”.



Por otro lado, Castillo se refirió a la situación nacional con un Pedro Sánchez y un PSOE “rodeados de casos de corrupción”. “Se ha demostrado que la carta de amor era una cortina de humo para tapar el olor a podrido”, ha reprochado el presidente provincial en relación a los “cinco días de vacaciones que se tomó Sánchez, donde nos demostró la gran crisis ética y moral que sufre nuestra sociedad y, particularmente el PSOE, tratando de ocultar, por sectarismo, la corrupción por una falsa de victimización, y con el único objetivo de juntar filas en su partido por lo que pueda llegar”.



Unido a esto, se encuentra el “ataque a los medios de comunicación, periodistas y a la libertad de expresión y de prensa en general, intentando así tapar las críticas o las informaciones que no le son favorables”. Lucas Castillo expresó ayer también su “indignación” ante las pretensiones de Sánchez de “controlar el Poder Judicial” alertando de que “quiere hacerse con el único eslabón que le falta para dominar y colonizar este pilar fundamental de nuestra Democracia”.



Ante esto, y desde el Partido Popular, Castillo se ha mostrado firme con el convencimiento de que “nos mantendremos en frente, como hasta ahora porque nosotros por lo que estamos preocupados es por lo que le puede quitar el sueño a los españoles”.



Aprobada una declaración para instar al Gobierno a la ejecución de la doble conexión Sorbe-Bornova



Por último, y entre otros asuntos de interés y actualidad para la provincia, el máximo responsable del PP de Guadalajara abundó en el proyecto de la doble conexión Sorbe-Bornova, necesario para garantizar el abastecimiento en nuestra provincia, planificado hace casi 20 años y paralizado bajo un gobierno del PSOE. “Nos alegramos que el PSOE ahora se muestre favorable a retomarlo, porque desde el Partido Popular no hemos parado de presentar iniciativas para que se haga realidad”, ha dicho Castillo, “por ello, es necesario que sigamos en esa línea y que este proyecto vea la luz de inmediato”. En este sentido, ayer mismo se aprobó una declaración para instar al Gobierno de España a la tramitación de este proyecto de modo inmediato, y a la ejecución de las obras e infraestructuras que faltan por ejecutar en esta doble conexión.



Y sobre el pacto provincial que ofreció el secretario general de los socialistas en Guadalajara, Pablo Bellido, el presidente del PP ha dicho que “el PSOE no tiene palabra”; toda vez que el Pacto Regional del Agua fue un documento de “fuegos de artificio, y todo ha quedado en papel mojado”. Por tanto, “el PSOE no ha ejercido la defensa de nuestra agua, Page no ha convocado la Mesa Regional del Agua incumpliendo lo acordado en las Corte de Castilla-La Mancha”. “Desde el PP”, ha finalizado, “defendemos que el agua es un tema de importancia nacional en el que tiene que haber obligaciones y derechos compartidos entre todos los españoles, y creemos en un acuerdo nacional de agua con un Plan Hidrológico Nacional”.





Comité de Campaña para las elecciones europeas 9J



El Comité de Campaña aprobado en el día de ayer estará formado por las siguientes personas:



• Coordinadora de Campaña: María Patricio.



• Responsable de comunicación y redes sociales: Itziar Asenjo y Aurora Batanero.



• Responsable de actos públicos: Armengol Engonga y Monse Rivas.



• Responsable de actos sectoriales: Lucas Castillo y Nacho Redondo.



• Responsable campaña de dirigentes nacionales: Antonio Román.



• Gerentes de campaña: Antonio Ruiz, Javier del Río y Concha Casado.



• Responsable asesoría jurídica: Román García.



• Responsable voto por correo: Alfonso Esteban y Francisco Javier Pérez del Saz.



• Responsable de interventores y apoderados: Santiago López, José Luis Alguacil y J. David García



• Responsable voto exterior/migrante: Roberto Narro.



• Responsable de NNGG: Álvaro Vara.