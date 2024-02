El PP denuncia que el PSOE quiera engañar a la sociedad sobre la autoría de la PAC, que ha redactado el ministro Planas con el beneplácito de Page

Afirma que a los agricultores se les esté ahogando con “una soga verde” que se llama PAC, a la que ha definido como ecologista, socialista e intervencionista

domingo 11 de febrero de 2024 , 12:53h

La secretaria general del GPP y portavoz en materia agraria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha criticado este domingo que, mientras el sector primario “está que arde” y en la calle reclamando soluciones debido a una PAC socialista y ecologista, el presidente socialista de la región “está de vacaciones”.



De esta forma se ha expresado Lola Merino ante los medios de comunicación en una rueda de prensa desde Ciudad Real, donde ha recordado que los agricultores y ganaderos de la región están manifestándose en defensa de unas reivindicaciones que ha calificado de “justas”. “Están asfixiados, no pueden más, y mientras el campo está que arde en Castilla-La Mancha, Page está de vacaciones”.



Así, la portavoz de Agricultura del PP-CLM ha afirmado que al campo castellanomanchego “no le valen los anuncios en prensa de Page”, ni le vale que únicamente diga que los apoya, ya que mientras tanto, defiende una PAC socialista y ecologista que ha redactado Sánchez, y ha añadido que a los agricultores se les está ahogando “con una soga verde” que se llama la PAC, de la que ha insistido que es “ecologista e intervencionista” y no deja trabajar en paz al sector.



Merino ha aseverado que, mientras Page dice que apoya a la Ganadería, vota en contra, junto al resto de socialistas, del Plan de Apoyo a la Ganadería que presentó el GPP el pasado jueves en el pleno de las Cortes Regionales. También ha recordado otros asuntos, como el incumplimiento de los socialistas de la región de la Ley de la Cadena Alimentaria o la paralización del Observatorio de Precios que, desde su constitución, no ha tenido actividad alguna.



“Criminalizan a los agricultores mientras amnistían a delincuentes y terroristas en España”, ha afirmado Lola Merino, que ha lamentado que también permitan que se cobre el kilo de uva tinta de la variedad tempranillo a menos de lo que cuesta una bolsa de plástico en el supermercado.



Por todo ello, la secretaria general del GPP ha pedido a Page “que vuelva de vacaciones” porque el campo está ardiendo en Castilla-La Mancha y pidiendo soluciones y medidas urgentes e inmediatas. Además, ha recordado que el sector primario es quien produce los alimentos de nuestras mesas y quien mantiene la población en nuestros pueblos, llevando gran parte del peso de la economía en la región.



Lola Merino ha recordado que, por primera vez en la historia, cada país ha realizado su plan estratégico de la PAC, que en este caso ha sido diseñado por Sánchez y Planas, con el beneplácito de Page. Por eso, ha insistido en que no caben las mentiras y que, mientras el PSOE intenta engañar y mentir a la sociedad, no van a conseguirlo con los agricultores y ganaderos, que saben perfectamente quienes son los responsables de esta PAC.



Por último, ha recordado que Page vendió esta PAC como un logro, y que es todo mentira, por ello el campo está ardiendo y respondiendo de esta forma. Y Page, lamentablemente, “de vacaciones”.