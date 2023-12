Las Hogueras de la Purísima encienden este jueves la Navidad de Horche

miércoles 06 de diciembre de 2023

Las Hogueras de la Purísima encienden, un año más, la Navidad horchana. La festividad, que tendrá lugar este 7 de diciembre, cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Provincial.



Las Hogueras de la Purísima, en honor a la Inmaculada Concepción, se encenderán a partir de las 21.00 horas cuando la noche en el municipio se convierta en fuego y luz, en humo purificador, en bollos y vino, en reencuentro y comunidad, ha informado el Consistorio.



“Es una de las tradiciones con más arraigo en nuestra localidad y además marca el punto de partida de las navidades horchanas ya que también tiene lugar el encendido del alumbrado navideño”, señala el alcalde Horche, Manuel Salvador.



Esta festividad, que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico provincial, tiene más de 350 años de historia. “Esa noche, toda la gente de Horche compartimos unos momentos especiales al candor de las lumbres, que vienen a representar a los doce apóstoles” apunta el concejal de Turismo, Antonio Cubillo.



“Nuestras hogueras son un gran reclamo turístico ya que permiten al visitante presenciar algo que seguramente no ha visto nunca rodeado de un extraordinario ambiente que le va a permitir conocer el municipio en unas circunstancias completamente diferentes pasando momentos muy entrañables”, ha añadido.



Esta tradición se remonta hasta 1.630, cuando en la localidad se construyó ya una capilla en honor a la Inmaculada Concepción de María, a pesar de que esta no fue declarada dogma de fe por la Iglesia Católica hasta 1854, y, sobre todo, hacia 1.670, el año de la fundación de la Cofradía de la Esclavitud de la Purísima, que en sus normas ya recogía “encender luminarias la víspera de la fiesta de la toda hermosa”, así como su organización: son doce “esclavos” los que encienden los fuegos, siendo de tamaño más grande el del “esclavo mayor”.



De hecho, la Hermandad de la Inmaculada Concepción, que tuvo a don Pedro Ibero Eraso como primer Hermano Mayor, continúa en la actualidad constituida por doce hermanos, cargo que pasa de forma hereditaria de padres a hijos, si bien es una decisión que debe ser sometida a votación secreta por parte de los hermanos.



Esos mismos doce hermanos están presentes, también según manda la tradición, cuando la noche se hace día y Horche, ya el 8 de diciembre, se cita en la Santa Misa que se desarrolla en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.



Pero eso no sucede sin que antes se haya celebrado una noche eterna, con hogueras a lo largo de todo el municipio, enfrente de la casa de cada uno de esos hermanos, como símbolo de las doce estrellas que rodean la corona de la imagen de la Inmaculada Concepción.



El encendido de cada una de esas hogueras reúne cada año a centenares de horchanos, horchanas y curiosos, que van desplazándose de fogata en fogata, saltando sobre las llamas.



“El salto de la hoguera es nuestro ritual atávico. Con las Hogueras de la Purísima hacemos pervivir a nuestros antepasados mientras nos aseguramos de que los jóvenes continúen con la tradición cuando nosotros ya no estemos” comenta el edil horchano.