El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara reafirma su compromiso con la concienciación sobre el VIH/SIDA

Se dio cuenta en el Pleno del informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de la entidad Local relativas al tercer trimestre de 2023.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 01 de diciembre de 2023 , 13:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha realizado hoy una declaración institucional en la conmemoración del Día Mundial del SIDA, que se celebra hoy 1 de diciembre, según estableció la Organización Mundial de la Salud en 1988.



En esta declaración institucional, a propuesta del PSOE, se recuerdan los avances y desafíos en la lucha contra el VIH, el SIDA, y la concienciación hacia la no discriminación por serofobia, así como las cifras de vidas que se ha cobrado el VIH en el mundo, 40,4 millones, desde sus inicios y 630.000 decesos en 2022. En la actualidad 1,3 millones contrajeron la infección en el último año.



Además, se insiste en la necesidad de concienciar sobre la importancia de hacerse la prueba, combatiendo el estigma asociado al VIH y al sida.



Con esta declaración el Ayuntamiento de Guadalajara reafirma su compromiso con la promoción de la concienciación, la lucha contra el estigma y la discriminación y el acceso equitativo a los tratamientos contra el VIH/Sida y se compromete a trabajar en colaboración con las comunidades afectadas y las organizaciones pertinentes.



Otros asuntos del Pleno



El Pleno municipal también ha abordado la designación de los representantes del Consejo Sectorial de Igualdad, así como dos expedientes administrativos de revocación que fueron aprobados por unanimidad.



En materia económica, en cumplimiento de la Ley 15/2010 que establece medidas contra la morosidad, se dio cuenta en el Pleno del informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de la entidad Local relativas al tercer trimestre de 2023, en el que se han pagado 1.007 facturas por importe de 9.817.280,39 euros y quedan pendientes de pago 1.860 facturas por importe de 9.549.077,23 euros, encontrándose fuera de plazo 1.195 facturas por importe de 3.302.237,39 euros.



En la sesión plenaria también se han debatido y votado cuatro mociones.



La moción del grupo AIKE sobre las Escuelas Municipales, que no salió adelante, con 12 a favor (PSOE y Aike) y 13 votos en contra (PP y VOX)



La moción del grupo municipal PSOE sobre el Día Mundial de la Infancia, que contó con una transacional de Aike, y que sólo contó con 11 votos a favor (PSOE), 13 en contra (PP y VOX) y una abstención (Aike).



Sobre el Día Internacional de la Violencia contra la mujer, sin acuerdo para una declaración institucional, se presentaban dos mociones, una del grupo municipal PSOE, que fue rechazada y otra del grupo municipal popular, con enmienda transacional de VOX, que fue aprobada con los votos del PP y VOX.



El Pleno también se pronunció sobre una moción de urgencia presentada por el grupo Aike sobre el futuro de las naves del Fuerte de San Francisco, que no se llegó a debatir, ya que todos los grupos, a excepción de Aike, rechazaron la valoración de urgencia de la moción, aunque si manifestaron interés de abordar esta cuestión en próximas sesiones.



En el turno de ruegos y preguntas el grupo municipal socialista preguntó por el Plan Integral de Barrios, las lanzaderas Conecta empleo y el refugio de La Cotilla.



Por otra parte, el grupo municipal Aike preguntó sobre el aparcamiento público municipal de Adoratrices, la reforma de las plazas General Prim y San Esteban y sobre del contrato del alumbrado ornamental.