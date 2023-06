Patricio subraya que el PP “es precursor en la consecución de políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género”

“No vamos a permitir que se dé un solo paso atrás en materia de violencia de género”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 23 de junio de 2023 , 13:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La candidata número dos del Partido Popular al Senado, María Patricio, ha asegurado que “el compromiso del Partido Popular es alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con unas prioridades claras: el empleo, la corresponsabilidad y la lucha contra la violencia de género”.



Para ello, “el empleo es una de las herramientas más potentes para combatir la desigualdad. Nuestra prioridad es incorporar todo el talento femenino a nuestro mercado de trabajo, fomentar el empleo y el emprendimiento de la mujer”. Patricio ha defendido que “la maternidad no puede ser un techo de cristal, no podemos hacer elegir a las mujeres entre su familia y su trabajo”.



Para ello, el Partido Popular presentará en los próximos días una batería de medidas para fomentar la conciliación laboral y reducir la brecha salarial, “para que padres y madres puedan conciliar familia y carrera profesional. Patricio ha adelantado que dos de estas acciones se centran en implantar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y aumentar los permisos de maternidad y paternidad de las familias monoparentales a 26 semanas.



La candidata al senado ha asegurado que el Partido Popular “es precursor en la consecución de políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género” y ha recodado que, “precisamente bajo el gobierno del Partido Popular se alcanzó (junto con todos los partidos, a excepción de IU) el mayor consenso logrado, un Pacto de Estado contra la violencia de género, un texto que recoge 234 medidas para mejorar la protección a las víctimas”.



Patricio ha aseverado que el PP “no va permitir que se dé un solo paso atrás en materia de violencia de género. Allí donde gobernamos luchamos contra esta lacra social y lo seguiremos haciendo, habilitando los instrumentos necesarios para combatirla más allá de los partidismos ideológicos”.



El que no puede decir lo mismo “es Sánchez, su compromiso con el feminismo y con la lucha contra la violencia de género se demuestra en la rebaja de 1.127 condenas y la excarcelación de 115 agresores sexuales. Mientras que en Guadalajara se han beneficiado 11 agresores sexuales y hay un excarcelado”. Además no debemos olvidar “el silencio cómplice de los parlamentarios socialistas guadalajareños, y del entonces alcalde y actual candidato al Congreso, Alberto Rojo”.



Patricio ha denunciado que Pedro Sánchez “es el máximo responsable de aprobar una norma sin escuchar a sectores afectados, ignorando a los expertos y sin consensuarla con el PP. Le advertimos de lo que iba a ocurrir y no quiso escucharnos, y solo se consiguió rectificar cuando ante la alarma social creada se calcó el texto que había presentado nuestro partido, eso sí no ha habido ni ceses ni dimisiones”. Esto demuestra que “el sanchismo es contrario al feminismo”.



En cambio, ha subrayado, “Feijóo se ha comprometido con el feminismo y cuando llegue al gobierno va a aprobar una ley contra la trata de mujeres y la explotación de menores, ley que el Gobierno ha guardado en un cajón durante toda la legislatura y es imprescindible hacerlo para erradicar esta lacra y situar a España como referencia en el mundo en la lucha por los derechos humanos”.



Finalmente ha apuntado que “la lucha por la igualdad y contra la violencia de género pueden ser de otra manera, con una actitud distinta y buscando un feminismo entendido desde la unión y no desde el sectarismo y la división. La igualdad debe ser compartida por todos, y no usarla únicamente como eslogan político. Con políticas de estado y entre todos avanzaremos en la igualdad real y en la protección de las mujeres”.