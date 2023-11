De mujer a mujer

miércoles 22 de noviembre de 2023 , 12:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como jurista que soy, sé que el artículo 153 del código penal recoge el delito de violencia de género. Cómo también sé que este artículo se incorporó hace 28 años y ha sido modificado más de diez veces a lo largo de su corta vida. Sinceramente, ojalá se hubiese erradicado la muerte de mujeres a manos de hombres desde su inclusión en el Código Penal. No ha sido así.



Lejos de este objetivo, las víctimas han aumentado en España desde que tenemos el autoproclamado Gobierno más feminista de la historia. Lo que si tenemos, es un Ministerio que gasta más de 500 millones de euros al año para esta causa. La realidad que no quieren ver los partidos socialistas, comunistas, separatistas y filoterroristas, en UTE para destruir España, es muy diferente. Cada vez hay más víctimas, más familias destrozadas, más niños cometiendo delitos sexuales, y más terribles manadas. Esas manadas que crecieron durante la impuesta educación para la ciudadanía en las escuelas, y con su movimiento morado en las instituciones. Por eso VOX está diametralmente en contra a su política de violencia de género, porque no funciona.



Desde VOX queremos dar voz a todas esas mujeres que, como yo, no necesitamos que nos digan lo que debemos pensar. Y a todos esos hombres que se sienten atacados y violentados en su día a día por el hecho de serlo. Además, proponemos medidas reales que protejan a mujeres y hombres:



• Prisión permanente revisable para los asesinos que nada tienen que aportar a nuestra sociedad. Se me viene a la cabeza el asesino de Diana Quer. Sin palabras.



• Condenas ejemplares para hombres que cometan delitos sexuales.



• Poner en valor la familia y la transmisión de sus valores.



• Confianza en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como en nuestros jueces y Tribunales. Que todo el peso de la ley recaiga sobre cualquier asesino, violador o maltratador.



Si se trata de salvar vidas, en VOX somos los primeros en unirnos. Lamentablemente para mujeres y hombres, el ministerio de Igualdad tiene otros quehaceres más importantes como repartir lazos morados en los institutos públicos o dar charlas a niños de preescolar sobre la educación sexual.



Parece que mi opinión al respecto del manifiesto del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha causado inquietud entre las filas femeninas del Gobierno local. La primera teniente de Alcalde, María José Pérez me ha dedicado incluso unas palabras en un artículo de opinión. Y todo por el mero hecho de tener criterio propio y disentir. Es paradójico que una supuesta feminista cuestione mi formación y capacitación, por no estar de acuerdo en sus ideas. María José, yo respeto sus ideas, haga usted lo mismo con las mías. Luego se les llena la boca de sororidad.



Soy jurista por vocación, y abogada de profesión, por eso sé de primera mano que las leyes las hacen las ideas, y no al contrario. A ustedes les gustaría que lo desarrollado en sus normas, aprobadas de aquella manera, modificasen el cerebro a toda la sociedad. Nosotros preferimos personas instruidas, con espíritu crítico. Su reacción a la catastrófica Ley de solo sí es sí, de su Ministerio de igualdad, es un claro ejemplo de esto que expongo: borreguismo ilustrado.



La violencia de género deriva de una ideología que presupone la desigualdad de derechos de hombres y mujeres en nuestra sociedad. Y a lo mejor usted, que tiene unos años más, se ha criado en este ambiente social, pero desde luego yo no. Las mujeres del Siglo XXI somos fuertes, poderosas, inteligentes, independientes y sabemos pensar por nosotras mismas, no necesitamos ningún ministerio que nos imponga un discurso común. Todos estos valores me los ha transmitido mi familia, la que ustedes quieren eliminar porque también es “heteropatriarcal”. Yo miro al futuro con los pies puestos en el presente.



De mujer a mujer, nosotras también tenemos voz aunque no coincida con la suya.



Tribuna abierta de la concejal de VOX en Azuqueca de Henares, Blanca Orozco