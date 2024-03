Asalto al tren del dinero

viernes 08 de marzo de 2024 , 11:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Hace una semana fuimos sorprendidos por un controvertido cambio en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Inesperadamente, el señor José Luis Blanco, anunció que dejaba la Alcaldía, de un día para otro. Defraudando así a sus votantes, y abandonando su compromiso con los azudenses, por razones puramente económicas.



A pesar de hacerse los indignados durante las primeras horas, Izquierda Unida apareció nuevamente como salvadores del PSOE. Después de meses de incumplimientos en el primer acuerdo de Gobierno, ahora nos vienen con otro. En el mismo, dejan claros los motivos de las muchas y sonadas tiranteces internas con el alcalde a la fuga. Un acuerdo que reorganiza todo y pide una auditoría externa, ¿Qué habrán visto los ediles de Izquierda Unida en los cajones? Confiemos en que este nuevo capítulo político, traiga consigo la transparencia, responsabilidad y dedicación que nuestro pueblo merece.



Un acuerdo de catorce puntos que da para mucho, con una nueva tenencia de alcaldía, ¡la tercera! Imaginamos que acompañada de una considerable subida de sueldo para el concejal de Izquierda Unida que la va a ostentar. Entre otras cosas, plasman en papel que Azuqueca perderá la abandonada comisaría del Bulevar de las Acacias. Sólo tres meses después de que el pleno del Ayuntamiento aprobase por unanimidad de los grupos, la propuesta de VOX para dotarla de vida y aprovechamiento. Vivimos en un municipio con grandes problemas de inseguridad, y la solución que proponen desde la izquierda es decir a los delincuentes que tienen vía libre.



Izquierda Unida ha preferido pactar con el PSOE rojo, antes que con el PSOE azul. Si las urnas les hubieran permitido sumar una mayoría absoluta alternativa, no era descartable un acuerdo que no traería ningún avance para Azuqueca. Afortunadamente, estaba VOX en la ecuación para impedir una aritmética sencilla.



El PP azudense ha renunciado completamente a la batalla cultural. Un día apoya la creación de un chiringuito con el título de ese horrendo concepto ideológico y divisor, que es el cambio climático. Al siguiente, da libertad de voto en temas de lo que ellos llaman género, no vaya a ser que a alguien le dé un ataque de dignidad y pérdida de complejos. El PP sin VOX tirando de las riendas, es solo un sucedáneo del PSOE.



Mientras la bancada centrada carece de liderazgo, en la socialcomunista no hay dudas de quién es el líder. Se llama Pablo y se apellida Bellido. El bastón de mando lo ostenta Miguel Óscar Aparicio, sin ser elegido por los vecinos, un hombre de paja (y de Page) de quién mueve los hilos en la provincia. No le deseo ningún mal, porque su bien, será el bien para Azuqueca. Cómo dije en el pleno de investidura, estaremos vigilantes de que sus decisiones no las dirijan Bellido y José Luis Escudero.



Mientras tanto, rumbo a las oficinas de Renfe en Madrid, huye el sanchista que votó sí a la amnistía en la consulta del PSOE a su militancia. El último apoyo público de Sánchez en nuestra provincia recibe su merecido premio en forma de un cargo, muy bien remunerado. Cómo dijo Pío Cabanillas: Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros.



Tribuna abierta del portavoz de VOX en Azuqueca de Henares, Miguel Ángel Flores