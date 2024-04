VOX denuncia que el ayuntamiento de Azuqueca de Henares lleva casi dos meses sin celebrar un pleno

El nuevo alcalde socialista tomó posesión el pasado 4 de marzo y desde entonces no ha celebrado ningún pleno

jueves 25 de abril de 2024 , 13:39h

Azuqueca de Henares no ha celebrado ningún pleno desde la toma de posesión del nuevo alcalde socialista de la localidad. El portavoz del Grupo Municipal VOX en Azuqueca de Henares, Miguel Ángel Flores subraya la “obligación legal del alcalde de organizar plenos ordinarios cada mes, conforme al artículo 46.2.a de la Ley 7/1985 de 2 de abril, que rige las bases del régimen local”.



Flores indica también que “con la no convocatoria de plenos, el alcalde de Azuqueca está retrasando asuntos importantes o necesarios para el día a día del municipio y está obstaculizando, además, nuestra labor fiscalizadora como oposición”. Por su parte, Blanca Orozco, concejal del grupo remarca que “el alcalde socialista no tiene excusas para seguir postergando la realización del pleno y debe proceder sin más demora”, también recalca la “necesidad de que el señor Aparicio asuma con seriedad su responsabilidad hacia Azuqueca y sus ciudadanos, respetando las estipulaciones legales”.



Desde VOX recuerdan que, incluso en una improbable ausencia de temas específicos, no se justifica la no convocatoria de un pleno, ya que este puede incluir puntos como la aprobación del acta de la sesión anterior o el espacio de ruegos y preguntas de los ciudadanos. Además, Azuqueca está pendiente de la aprobación de los presupuestos, sobre los cuales, Flores indica que “aún no están aprobados, algo que es necesario para el buen funcionamiento de nuestro municipio”.



Por todo ello, el portavoz del grupo municipal VOX en Azuqueca insta firmemente al alcalde del PSOE a que “convoque un pleno ordinario lo antes posible para cumplir con la ley, facilitar la labor de la oposición y seguir promoviendo los intereses de los vecinos de Azuqueca de Henares”.