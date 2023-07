Sumar se reivindica en Azuqueca como “la fuerza en ascenso con capacidad de quitarle escaños a las derechas para revalidar el gobierno progresista”

viernes 07 de julio de 2023

Sumar Guadalajara ha celebrado este jueves en Azuqueca de Henares su primer acto de candidatura, tras la celebración del encuentro abierto del pasado martes en la capital, en el que se ha reivindicado como “la fuerza en ascenso con capacidad de quitarle escaños a las derechas para revalidar el gobierno progresista”. El Espacio Joven Europeo (EJE) de Azuqueca ha albergado este acto de arranque de campaña provincial, en el que han participado la candidata de la coalición al Congreso, Raffaella Corrales, el candidato al Senado, Juan Antonio Pendás, Asun Mateos, número tres al Congreso, así como Daniel Touset, número tres al Senado. La presentación y conducción corría a cargo de María José Pérez Salazar, anfitriona y vicealcaldesa de Azuqueca.



“La diferencia entre un Sumar fuerte y otro débil en la provincia de Guadalajara son dos escaños para la izquierda o dos para las derechas”, ha explicado Raffaella Corrales. “El voto a Sumar es esencial en una provincia como la nuestra para garantizar un nuevo gobierno progresista con Yolanda Díaz, que haga posible la puesta en marcha de las políticas más avanzadas en protección social, transición ecológica, derechos laborales y libertades públicas”, ha asegurado la candidata al Congreso.



En este sentido, ha abundado Corrales, “el PSOE por sí solo no puede conseguir dos escaños en Guadalajara y por ello el voto a Sumar es determinante en nuestra provincia”. Asimismo, la candidata, reconocida activista trans y LGTBI, ha dejado claro que “quienes hemos luchado por la libertad en las calles sabemos que nuestra sociedad será más libre en la medida que todas las personas tengan acceso a esa libertad, sin odio y sin miedo”.



Juan Antonio Pendás, ha recordado que “el futuro del PP está ligado a Vox y la provincia de Guadalajara tiene retos importantísimos en materia de lucha contra la emergencia climática, de gestión del agua como la defensa de la cabecera del Tajo frente a las políticas trasvasistas o las políticas energéticas y de transición ecológica”. El candidato al Senado ha valorado que “por todo ello es el momento de Sumar en Guadalajara, porque nuestra realidad no admite retrocesos que serían muy difíciles de revertir y que nos supondrían muchos años de atraso social y ecológico”.



Pendás, que como alcalde de Pioz entre 2019 y 2023 conoce la realidad de los municipios de Guadalajara, ha defendido que “un gobierno progresista con Sumar en España será la diferencia entre abordar estas políticas y otras como la mejora del transporte y la movilidad o entregar los recursos de la provincia de Guadalajara a los intereses electoralistas de otras regiones limítrofes a Castilla-La Mancha gobernadas por las derechas”.



Asun Mateos, número tres al Congreso, ha incidido en el “nefasto programa económico del PP de Feijóo”, sobre el cual ha aseverado que “si es capaz de decir que un kilo de naranjas cuesta 12 céntimos es porque desconoce profundamente la realidad de España y por supuesto de nuestra provincia y de nuestra región”.



Además, ha agregado Mateos, “en una provincia con inviernos fríos como Guadalajara, en la que se llegan a registrar las temperaturas más bajas del país en zonas como Molina de Aragón, el PP tendrá que dar la cara y explicar por qué lleva en el punto 116 de su programa la eliminación del tope al gas que ha supuesto una rebaja en la factura de un 45% para la mayoría social, mientras propone quitar impuestos a las grandes fortunas”.



Daniel Touset, por su parte, ha considerado un “error” la propuesta de Feijóo de extender las políticas de Madrid al resto de España. “El ‘modelo Ayuso’ no es exportable de ninguna manera, ya que es contrario a los avances progresistas”, ha remarcado el número tres de Sumar al Senado. “Aquí lo que necesitamos son políticas serias para defender a los trabajadores y trabajadoras, para reducir la siniestralidad laboral de la provincia y una política fiscal verdaderamente progresiva, en lugar de dar subvenciones a quienes más tienen o hacer política a partir de las ‘ocurrencias del día’ como hace la señora Ayuso”.



Pegada de carteles en Guadalajara



Sumar ha arrancado oficialmente la campaña electoral provincial con la pegada de carteles en la ciudad de Guadalajara. Sus candidatas y candidatos al Congreso y al Senado han elegido la plaza de Santo Domingo como punto de partida de la pegada, en la que han presentado a los medios de comunicación sus carteles nacionales con la imagen de Yolanda Díaz, así como los provinciales, con las imágenes respectivas de Raffaella Corrales como cabeza de lista al Congreso, y de Juan Antonio Pendás, como cabeza al Senado.