El Sindicato Médico (CESM) de Castilla-La Mancha exige a la Junta de Page reactivar la carrera profesional sanitaria porque es “un derecho” de los trabajadores

viernes 17 de noviembre de 2023 , 13:40h

El Sindicato Médico (CESM) de Castilla-La Mancha ha exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la reactivación de la carrera profesional para los profesionales médicos de la región al considerar que “es un derecho de los profesionales sanitarios” en el reconocimiento de sus méritos en el desempeño diario de su labor asistencial, formadora, docente e investigadora”.



Así lo han puesto de manifiesto diferentes responsables del Sindicato Médico de la región durante una rueda de prensa que han ofrecido este viernes en Ciudad Real para exigir al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la reactivación de la carrera profesional, suprimida en el año 2012 bajo el mandato de María Dolores de Cospedal.



Según ha denunciado la vicepresidenta del Sindicato Médico, Rosa Sarabia, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma del país que continúa sin reactivar la carrera profesional entre los facultativos del Sescam. Algo que, a su juicio, causa “desigualdad” con respecto a los profesionales médicos de otros territorios que sí la perciben.



Una situación que, según han detallado, supone que un facultativo que debería tener reconocida la carrera profesional cobre entre 290 y 1.000 euros menos al mes.



“No es el dinero lo que más nos preocupa, sino la discriminación” y “el reconocimiento” de la carrera profesional por parte de la Junta con el objetivo de que se reconozca el trabajo que se realiza por parte de los profesionales sanitarios del Sscam, ha dicho.



Asimismo, han informado de que al 30% de los trabajadores temporales del Sescam sí se les está aplicando la carrera profesional después de que diferentes sentencias les hayan dado la razón o porque la tuvieran reconocida antes de que se suspendiera. Sin embargo, en el lado contrario, se encuentra el 70% restante de la plantilla que no la tiene reconocida.



Por ello, en pleno proceso de elaboración de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2024, el sindicato CESM ha solicitado reunirse de manera urgente con el presidente del Ejecutivo regional para tratar la reactivación de la carrera profesional para todo el personal fijo y temporal del Sescam, con el objetivo de dotar una partida presupuestaria para su aplicación el próximo año.



Respecto a los motivos para no haber reactivado aún la carrera profesional, la vicepresidenta del sindicato ha reconocido desconocer las causas.



“La Junta no ha argumentado ninguna justificación, ni siquiera la económica, para no poner en marcha la carrera profesional”, ha añadido Sarabia, quien ha señalado que su reactivación podría suponer una inversión aproximada de 80 millones de euros.



Por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre si plantean convocar una huelga para exigir la reactivación de la carrera profesional, la vicepresidenta del sindicato lo ha descartado, pero ha avanzado que tomarán todas las medidas legales oportunas para defender la igualdad de los facultativos médicos del Sescam, así como otras medidas como no participar en actividades formativas, docencia o trabajos de investigación a propuesta del Sescam.