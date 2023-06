EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN CLM : Colapso en el Hospital de Toledo, 53 pacientes a la espera de ingreso

martes 20 de junio de 2023

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que el Hospital Universitario de Toledo (HUT) aún no cuente con un Plan de Contingencia, un conjunto de medidas destinada a garantizar el pleno rendimiento del centro hospitalario en determinados periodos.



Esta falta de previsión ya ha provocado que esta misma mañana haya 53 pacientes a la espera de ingreso. Asimismo, la Gerencia ha cerrado hasta el momento 40 camas como intento para compensar el déficit de trabajadores por finalización de contratos y por vacaciones programadas.



En esta época del año se repiten incidencias como cierre de plantas o cambio de personal de servicios por vacaciones e incorporaciones, las cuales tendrían que estar previstas en un documento proporcionado con antelación por la Gerencia y que estuviera hace tiempo a disposición de los servicios implicados.



El facultativo de Urgencias del HUT y delegado de CSIF Sanidad Toledo, Miguel Ángel González, explica que “es incomprensible que a día de hoy, en un hospital que se dice de referencia para la comunidad autónoma, no se haya realizado un plan organizativo para las incidencias de este periodo vacacional y que se vuelva a dejar todo a la improvisación con el resultado de pacientes pendientes de ingreso en Urgencias y colapso en su atención por falta de personal”.



Es más, aún no se han comunicado los motivos ni la cantidad de plantas ni de trabajadores que van a estar implicados, por lo que ninguno de los servicios puede programar medidas para prever los problemas que se van a ocasionar.



Este cierre de camas del HUT va a tener una repercusión inmediata en servicios quirúrgicos, así como en el de Urgencias, donde ya en días previos se ha alcanzado una media de 40 pacientes pendientes de ingreso y hoy se ha llegado a 53.



“La situación en los próximos días no va a mejorar, por lo que veremos pacientes durante días en el servicio de urgencias, como se ha repetido en años anteriores”, lamenta González, por lo que se reclama a la Gerencia del HUT que se elabore con la máxima celeridad un Plan de Contingencia.



CSIF recuerda que los centros hospitalarios no experimentan una disminución de la carga de trabajo durante el verano. Es más, las enfermedades se mantienen en los mismos niveles estadísticos que en otros períodos, y existen ciertas patologías y situaciones que son más frecuentes en esta época del año, como los accidentes de tráfico o episodios derivados de las altas temperaturas.



Además de los problemas asistenciales que ocasiona la ausencia de un Plan de Contingencia, también se produce una sobrecarga laboral que soportan los profesionales, que ven cómo no se cubren todas las ausencias debido a las vacaciones reglamentarias, lo que redunda en aumento de los turnos de trabajo durante los meses estivales.