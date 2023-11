Desconvocada ‘in extremis’ la huelga en el sector logístico en Guadalajara tras alcanzar un acuerdo para el convenio 2023/25

viernes 17 de noviembre de 2023

Los paros totales que desde el pasado miércoles se habían secundado con éxito en las empresas de logística de Guadalajara, y que desde este mismo viernes amenazaban en convertirse en una huelga indefinida, han sido suspendidos tras alcanzar sindicatos y patronales involucradas un acuerdo en el convenio colectivo del sector para el periodo 2023-2025.



Un acuerdo que se cerraba a última hora de este jueves, después de catorce horas de negociación, casi al límite de tener que decidir los sindicatos (CCOO y UGT) si se iba a una huelga indefinida o no teniendo en cuenta que a las doce de la noche finalizaban los paros totales fijados, días en los que hasta el mismo día 16 no se ha conseguido que las patronales CEOE-Cepyme y UNO dieran un paso adelante en la aceptación de algunas de las propuestas planteadas por las centrales sindicales.



“Ha sido una negociación dura y ardua”, ha señalado Ana González, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FEsMC) de UGT en Castilla-La Mancha a Europa Press, moderadamente satisfecha de que hayan conseguido alcanzar un acuerdo que recoge una subida hasta el año 2025 de casi un 11% del salario, lo que equivale en una categoría media del convenio de operadores logísticos a 2.548 de media en tres años. Es algo menos de lo que los sindicatos planteaban inicialmente, pero se mejora también en nuevos derechos que no estaban contemplados en el actual acuerdo, como es la creación de una categoría nueva de carretillero.



Los permisos de acompañamiento al médico a familiares serán retribuidos para que exista una conciliación real, y los sábados, domingos y festivos incluidos dentro de jornada ordinaria los trabajadores cobrarán un plus. Además, a partir de ahora, los dos días de descanso semanales tendrán que ser consecutivos con el fin de que la plantilla, algo que desde UGT se considera fundamental en el sector ya que esta provincia es “puntera” en siniestralidad laboral.



“No hemos conseguido todo lo que queríamos pero si avanzar, algo que era muy importante para nosotros”, ha subrayado Ana González, para quien “no es un mal acuerdo” aun sabiendo que quedan cosas en el tintero.



Un convenio que afecta en Guadalajara a cerca de 40.000 trabajadoras. UGT valora especialmente el apoyo de los trabajadores y trabajadoras del sector, “que han demostrado lo que es defender derechos y salario frente a todo”, ha concluido Ana González. A lo largo de los próximos días los delegados sindicales irán informando en asambleas sobre el contenido del convenio suscrito.