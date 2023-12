EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN CLM : CSIF pide más medidas tras una "semana de pesadilla" en las Urgencias de Toledo

La semana pasada llegó a atender en Urgencias del hospital de Toledo a más de 700 pacientes en un día y se contabilizaron incluso 73 pacientes a la espera de ingreso

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 18 de diciembre de 2023 , 19:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la "saturación y colapso" del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT), que, según ha asegurado el sindicato, la semana pasada llegó a atender a más de 700 pacientes en un día y se contabilizaron incluso 73 pacientes a la espera de ingreso.



Desde el sindicato, en una nota de prensa, se apoya a todos los facultativos del centro hospitalario, que han solicitado amparo al Colegio de Médicos de Toledo por lo que califican de "extremas circunstancias de trabajo en las que están "obligados a trabajar".



Desde CSIF se ha denunciado en repetidas ocasiones "la falta de recursos y soluciones" para abordar un problema que de manera repetida se ha calificado como "puntual" por parte del Sescam y de la propia Gerencia del HUT tras dos años desde la apertura de este Servicio en el nuevo hospital.



El delegado de CSIF Sanidad Toledo y médico de Urgencias del HUT, Miguel Ángel González Canomanuel, explica que "estamos alcanzado cifras récord en atención de pacientes, y durante todos los días ha habido, como mínimo, más de 30 pacientes esperando una cama".



"Desde luego, no es nada puntual. Ha sido una semana de pesadilla y lamentablemente, si no hay soluciones, volverá a repetirse. Es más, no hay ningún Plan de Contingencia activado ante el previsible aumento que siempre se produce en Navidad", ha advertido.



González Canomanuel añade que "la situación laboral que vive el personal de Urgencias es completamente angustiosa por la imposibilidad de atención adecuada y el desbordamiento debido a la falta de personal para la atención digna de estos enfermos".



De hecho, los facultativos han solicitado amparo al Colegio de Médicos señalando que "estas condiciones de trabajo (retraso en la atención, tratamiento y realización de pruebas, así como el colapso diario) impiden un trabajo digno y de calidad poniendo en riesgo a los pacientes que pueden derivar en resultados fatales".



CSIF exige que se tomen medidas para abrir todas las camas de hospitalización disponibles, incluyendo las del Hospital Provincial de Toledo, que se amplíen las plantillas de los profesionales y que se tomen medidas con carácter urgente.