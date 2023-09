El Grupo Popular de la Diputación de Guadalajara instará al Gobierno de España para que se ponga en servicio YA la obra de la ‘tubería de Morillejo’

Del Río ha incidido en la “incongruencia e injusticia” que supone que los pueblos ribereños sufran problemas de abastecimiento de agua potable como los que han tenido este verano

martes 19 de septiembre de 2023 , 12:22h

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara pedirá en el Pleno ordinario de este viernes que la Diputación Provincial de Guadalajara inste al Gobierno de España a que “de forma inmediata” ponga en servicio la obra de abastecimiento de agua potable a los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía, la denominada ‘tubería de Morillejo’. Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el viceportavoz del Grupo Popular, Javier del Río, quien también ha informado que el acuerdo incluirá “dar traslado del acuerdo plenario –en su caso- al Gobierno de España a través de su Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como al Gobierno de Castilla-La Mancha”.



Acompañado de los diputados provinciales Montserrat Rivas y Mane Corral, Del Río ha recordado cómo “numerosos pueblos de la provincia de Guadalajara han tenido problemas para el abastecimiento de agua potable a lo largo de este verano”, añadiendo que “es una tremenda incongruencia que los vecinos de una provincia como la nuestra, que lleva siendo muy solidaria durante décadas con otras regiones en materia de agua que se utiliza para diferentes usos, tengan problemas para recibir agua en sus domicilios para beber y para usos domésticos básicos”.



Por ello, y tras comprobar estos problemas en varios municipios, desde el Grupo Popular consideran necesario que la Diputación de Guadalajara contribuya a solventarlos. El viceportavoz del Grupo Popular ha aseverado, además, que esta “incongruencia es todavía mayor en el caso de los municipios ribereños del entorno de Entrepeñas y Buendía, cuyos vecinos comprueban de nuevo que, además de tener sus embalses a menos de un 20% de su capacidad con el notable perjuicio que ello supone a su economía y a la actividad empresarial, y de ver año tras año cómo el agua de estos embalses, que dista pocos kilómetros de sus casas, se lleva a cientos de kilómetros de distancia a varias comunidades autónomas, al abrir el grifo no tienen agua ni para beber, o han tenido que ser abastecidos mediante camiones cisterna, o han tenido que soportar restricciones en el consumo o cortes en el suministro”.



Para el Grupo Popular todo esto constituye “una injusticia” porque, además, tal y como se expone en la propuesta también “se ha comenzado hace pocos meses a trasvasar agua, que sale de Guadalajara y que antes nunca había salido, desde el río Tajo a otras cuencas como la del Guadiana y a nuevos usuarios, a través de la denominada "tubería manchega" para abastecer también desde ahora a poblaciones también de esta Comunidad Autónoma, de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca”.



La obra de la ‘tubería de Morillejo’ estaba ejecutada ya al 99%



El viceportavoz del Grupo Popular ha recordado cómo “en el año 2018 ya se realizaron trabajos de llenado y comprobación del estado de las instalaciones y tuberías, así como diferentes pruebas de funcionamiento para verificar la operatividad de la obra”; trabajos que, de nuevo, tendrán que hacerse debido al retraso que acumula. A pesar de que desde distintos organismos estatales se viene anunciando año tras año su inmediata puesta en servicio, la realidad es que, a día de hoy, no está funcionando y que nuestros vecinos han tenido restricciones y falta de agua en sus hogares, además de generar gastos extraordinarios a los propios consistorios afectados, problemas que no se hubiesen producido si esta obra hubiese estado en funcionamiento.



La obra de la ‘tubería de Morillejo’ estaba ejecutada al 99% desde hace más de cinco años y debería estar suministrando agua potable a decenas de municipios de esta provincia hace tiempo. Ha supuesto una inversión superior a los 40,7 millones de euros inicialmente adjudicados en 2007, y contaba entonces con un plazo de ejecución de 30 meses, y no ha sido puesta en servicio 15 años después por el Gobierno de España, que es quien la ejecuta a través de la Dirección General del Agua. Unas obras que se incluyeron en el Anexo de inversiones de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que además las declaró de interés general y de utilidad pública.



Desde el Grupo Popular, Del Río ha expresado su deseo de que los grupos políticos se sumen a esta petición tan necesaria para la provincia de Guadalajara.