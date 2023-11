El Ayuntamiento de Trillo busca nuevo gestor para el restaurante junto a las cascadas

jueves 09 de noviembre de 2023

El Ayuntamiento de Trillo acaba de licitar la gestión y explotación del restaurante junto a las cascadas del río Cifuentes, cerrado desde el pasado mes de octubre. El presupuesto base de licitación asciende a 1.200 euros mensuales que deberá abonar el adjudicatario junto a los gastos de suministros. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 22 de noviembre.



El Ayuntamiento de Trillo acaba de licitar la gestión y explotación del restaurante y la terraza ubicados junto a las cascadas del río Cifuentes, un lugar emblemático e identificativo del municipio, por el que pasean todos los turistas que visitan Trillo, su entorno y su comarca.



Los licitadores, que tienen hasta el próximo 22 de noviembre para presentar sus ofertas y proyectos, deberán abonar un canon de 1.200 euros mensuales al Ayuntamiento de Trillo, además del pago de los suministros. El contrato sale a licitación por un periodo de cinco años no prorrogables y no requiere proyecto técnico, ya que el inmueble en el que radicará la concesión se encuentra ya construido y en funcionamiento apto para los fines propuestos.



El local se encuentra ubicado junto a la orilla del río Cifuentes, a muy pocos metros de la plaza Mayor y del puente sobre el Tajo, también bajo la iglesia parroquial, en pleno corazón de la localidad, y es objetivo de los miles de turistas que cada año visitan el pueblo disfrutar de sus bonitas vistas. Está desarrollado en dos plantas. En la planta baja se encuentra la entrada, la zona de barra, una zona pública, los aseos, la cocina, el almacén, los vestuarios y la cámara, y cuenta con un total de 218,88 metros cuadrados. En la segunda planta se sitúa un amplio comedor, un office y también dispone de aseos, con un total de 195,30 metros cuadrados. La superficie total es de 414,18 metros cuadrados. Todo el edificio está dotado con enormes ventanales que dan la posibilidad de disfrutar del bar y restaurante y, al tiempo, también de las bonitas vistas que otorga la cascada del río Cifuentes. El mobiliario y equipamiento también está incluido en la concesión.



Con la nueva licitación, el equipo de Gobierno en el Consistorio espera que definitivamente se consiga un proyecto ilusionante que desarrolle un negocio próspero y que dé servicio tanto a los vecinos de Trillo de forma diaria, como a los cientos de turistas y visitantes que el municipio acoge durante todo el año.



Cabe destacar que, actualmente, Trillo apenas dispone de tres establecimientos abiertos para poder tomar un café, comer o cenar, aunque ninguno de ellos de la envergadura y el entorno del que goza el mesón de las cascadas.



Al tiempo, como apunta el concejal de Contrataciones, Desarrollo Local y Servicios, Eduardo Cernuda, se mantiene el compromiso del Ayuntamiento de Trillo con la reinserción social, pues el otro objetivo es que la reapertura del mesón pueda ofrecer un puesto de trabajo a aquellas personas que lo requieran, especialmente a aquellas con mayores dificultades para el acceso al empleo. Así, se valorarán con mayor puntuación los proyectos presentados que ofrezcan una oportunidad laboral y de aprendizaje o formación a su personal -será uno de los criterios de valoración no evaluable automáticamente, sino a través de juicio de valor-.



Las ofertas ya se pueden presentar a través de la plataforma de contratación del Sector Público.