El PP pone en valor el “trabajo y esfuerzo” del alcalde de Tamajón en la ampliación de la Residencia de Mayores

Resalta el “impulso turístico” gracias al yacimiento arqueológico del ‘Abrigo de la Malia’ y el Centro de Interpretación que se han convertido en un referente en este ámbito

REDACCION

jueves 09 de noviembre de 2023 , 12:36h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García, junto con los diputados provinciales Mane Corral y Alberto Cortes, y el diputado regional Nacho Redondo, han visitado el municipio de Tamajón donde han mantenido una reunión con su alcalde Eugenio Esteban.



El máximo responsable municipal les ha detallado los proyectos en marcha y han tenido oportunidad de conocer algunos de ellos. En concreto, se han trasladado hasta la Residencia de mayores ‘Virgen de los Enebrales’ donde se está llevando a cabo una ampliación con gran parte de los fondos municipales, con el esfuerzo económico que ello conlleva para un pueblo como Tamajón. En este sentido, el alcalde lleva tiempo reclamando que “del número de plazas públicas que tiene la Junta, si hay alguna que no se cubre, se puedan disponer de ellas de forma privada si alguien está interesado, y así no quedar vacantes habiendo demanda”. Además, Eugenio Esteban ha lamentado que “con la aportación de la Junta por cada plaza no se cubren los gastos totales”.



Román García ha querido felicitar a Eugenio Esteban, alcalde referente en el Partido Popular de la provincia por su “larga y acreditada trayectoria” al frente del Ayuntamiento de Tamajón desde donde “ha conseguido dotar al pueblo de infraestructuras necesarias” y también “lleva a cabo un gran esfuerzo para mantenerlas”.



Asimismo, Esteban ha puesto gran empeño en el conocimiento del yacimiento arqueológico del ‘Abrigo de la Malia’ y las excavaciones arqueológicas que están permitiendo hallazgos espectaculares desde que en sus inicios los científicos encontraran niveles de ocupación humana del Homo Sapiens. Su Centro de Interpretación Paleontológica y Arqueológica se está convirtiendo en todo un referente en su ámbito y supone un reclamo turístico para el pueblo y la zona.