El Ayuntamiento de Trillo invierte cerca de un millón de euros en dinamizar la vida en el municipio a través de subvenciones y ayudas

Mejorar la vida de los habitantes de Trillo y sus pedanías a nivel social, vecinal, familiar y personal es el principal objetivo de las distintas líneas de subvenciones y ayudas que este año habilitará el Ayuntamiento, que, en total, ascienden a 836.000 euros.

jueves 18 de abril de 2024 , 12:39h

El Ayuntamiento de Trillo invertirá este 2024 un total de 836.000 euros en concepto de ayudas y subvenciones destinadas a dinamizar y mejorar la vida en el municipio. Asociaciones y vecinos particulares serán los principales beneficiarios de estas subvenciones que, en su mayoría, ya se pueden solicitar en el Consistorio -algunas estarán disponibles en los próximos meses-. Entre otros conceptos, estas ayudas cubrirán y fomentarán la realización de actividades culturales, deportivas y educativas, la rehabilitación de inmuebles urbanos, mejoras en cuestión de eficiencia energética de edificios, adecuación funcional de viviendas y becas de estudios, entre otros.



Una de las partidas más importantes, aunque también la más repartida, es la destinada a las asociaciones del municipio, actualmente un total de 35 entre formaciones de carácter cultural, deportivo, histórico, medioambiental, vecinal, etcétera. En total, las asociaciones de Trillo y sus pedanías podrán repartirse hasta 160.000 euros para la celebración y el desarrollo de sus actividades anuales culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre, formativas, etcétera, debidamente justificadas.



Eventos como los que se llevan a cabo durante el programa Julio Cultural -el QuéMotos, el Descenso por el Tajo, el Día de la Pesca o el de la Bici-, excursiones culturales y lúdicas que se realizan a lo largo del año, talleres y cursos como los que desarrolla la Asociación Mujeres de Trillo o la Agrupación Músico Folklórica Virgen del Campo, visitas como las que organiza la Peña Taurina Vacas por el Tajo y un largo etcétera de actos son posibles y más económicos para sus socios gracias a estas subvenciones municipales.



Para el concejal de Economía y Hacienda en el Consistorio, Eduardo Cernuda, esta partida es muy importante, no sólo por su cuantía, sino, sobre todo “por sus objetivos, pues con ese dinero, las asociaciones de Trillo, Azañón, La Puerta, Morillejo, Viana de Mondéjar y la urbanización Valdenaya son capaces de organizar multitud de actividades del gusto de sus socios, desde excursiones a clases de pintura, pasando por conciertos, charlas, jornadas de pesca o de ciclismo, un sinfín de eventos y acciones, muchas de ellas también solidarias -como la del pasado fin de semana-, que consiguen dinamizar la vida en el pueblo durante todo el año y unir a sus vecinos en torno a fines comunes que no son otros que la diversión, el entretenimiento, la formación, la cultura o la solidaridad”. Así, continúa Cernuda, “no hay dinero mejor invertido, pues sabemos que es importante para mantener vivo a un municipio, y en este sentido, tenemos que dar las gracias a nuestras asociaciones y a nuestros vecinos por comprometerse, por esforzarse y por trabajar para preparar, cada año, propuestas de actividades interesantes y atractivas”.



Las mejores posibilidades de educación y ocio para nuestros alumnos



Otra de las subvenciones más importantes es la que percibe la Asociación de Madres y Padres del Colegio Ciudad de Capadocia de Trillo. Concretamente, esta agrupación de familias escolares recibe 55.000 euros que se destinan directa y principalmente a la formación y ocio de los alumnos y alumnas trillanos.



De este modo, las clases de inglés extraescolar, el aula matinal, el servicio de cuidadoras durante el mes de junio y septiembre o las fiestas de Halloween, Carnaval, Jueves Lardero o Graduación son actividades totalmente gratuitas para las familias socias del AMPA. Otras clases extraescolares como patinaje,

multideporte, baile o gimnasia rítmica son cubiertas en un 50% por parte del AMPA, al igual que las excursiones que organiza el colegio, en cuyo caso la asociación abona la totalidad del coste del transporte y el 50 por ciento de la entrada a las familias asociadas. Además de esas salidas escolares, el AMPA organiza las suyas propias, una cada trimestre, en cuyo caso costea, igualmente, el precio del autobús y el 50 por ciento de la entrada del espectáculo, parque o museo en cuestión, como explican desde la directiva de esta asociación. Junto a ello, compras de material escolar, libros para la biblioteca del centro o su participación en el Día Solidario de las Asociaciones completan el gasto total que minuciosamente detallan y justifican ante las arcas municipales para poder seguir beneficiándose de la ayuda consistorial.



Si la subvención al resto de asociaciones es importante, no lo es menos ésta dirigida de forma exclusiva al AMPA Ciudad de Capadocia, como reconoce el concejal de Economía, pues se trata de “ofrecer las mejores posibilidades a nuestros alumnos, a los niños del municipio, facilitándoles al máximo el acceso a la educación, al ocio y a la cultura. Gozar de una formación y una oferta de actividades de calidad es importante para ellos, que son nuestro futuro, y también es importante para el asentamiento poblacional, para que las familias que viven aquí no decidan marcharse”. En este sentido, Cernuda elogia y agradece la enorme labor que desempeña el AMPA, “siempre pendiente de todas las necesidades de los niños y de buscar y encontrar aquello que más satisface sus gustos e intereses”.



Con ese mismo objetivo de facilitar y mejorar el acceso a la educación a los alumnos del municipio, el Ayuntamiento también subvenciona la actividad del AMPA del IES Don Juan Manuel de Cifuentes, donde estudian alumnos de Trillo y sus pedanías, con un total de 3.000 euros anuales, y dispone de becas para estudios y para sufragar los gastos de comedor que también estarán listas para solicitar en los próximos meses. Junto a estas ayudas, también existe una por nacimiento que ha sido recientemente reformulada, y que no persigue otro objetivo que fomentar la natalidad en el municipio. Este 2024 se abonarán las

subvenciones para los bebés nacidos en 2021.



Rehabilitación, eficiencia y adecuación



Además de tratar de mejorar la vida de sus vecinos de puertas hacia fuera, el Ayuntamiento de Trillo también pretende ayudar a sus habitantes de puertas para adentro, en sus propias viviendas. Así, el Consistorio ha habilitado tres líneas de ayudas que tienen por objetivo la rehabilitación de inmuebles urbanos, la

eficiencia energética de los mismos y la adecuación funcional de viviendas. Realizar una reforma en casa para renovar antiguas instalaciones y estructuras, modificar algunos de sus sistemas o implantar otros nuevos para obtener hogares más eficientes o reformar la vivienda para adecuarla a las nuevas necesidades vitales, por ejemplo, en el caso de personas mayores, serán algunas de las actuaciones que podrán ser subvencionadas por el Ayuntamiento de Trillo a sus vecinos. En total, el Consistorio podrá subvencionar este tipo de obras y actuaciones hasta con 100.000 euros.



Además, este Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Trillo 2023-2025 también contempla una subvención novedosa, una ayuda social dineraria directa para personas o familias que se encuentran en situación de emergencia económica. “Permitirá dar respuesta a cualquier necesidad que pueda tener algún vecino del municipio”, indica el concejal.



Por último, además de los vecinos, otras empresas y comunidades podrán beneficiarse de las ayudas y subvenciones municipales este 2024. Es el caso de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, a la que el Ayuntamiento de Trillo subvenciona con 50.000 euros anuales fruto de un convenio firmado entre ambas partes para colaborar mutuamente en el mantenimiento y restauración de las iglesias y ermitas del municipio. El mismo importe recibirá la Guardia Civil, con el objetivo de mantener sus instalaciones y equipos.



Algo más percibirá este año la empresa concesionaria de la gestión del balneario y El Colvillo, con la que hay comprometidos 300.000 euros en este 2024 en concepto de ayuda, cantidad que será de 100.000 euros el próximo 2025, momento en que terminarán las ayudas municipales a la citada empresa.



En total, el Ayuntamiento destinará a estas ayudas y subvenciones cerca de un millón de euros, concretamente 836.000, que servirán para mejorar la vida de sus habitantes a nivel social, familiar y personal. “Es un montante importante en el presupuesto general, pues representa cerca de un 10% del mismo, pero es una inversión vital, porque con ello contribuimos a hacer mejor la vida en el municipio, y eso no tiene precio”, termina Cernuda, agradeciendo nuevamente a todos los grupos de personas que colaboran y trabajan para invertir de forma satisfactoria todos estos fondos, y poniéndose a disposición de los vecinos para solventar todas las dudas y preocupaciones que al respecto les puedan surgir.