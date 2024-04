Más de una veintena de asociaciones de Trillo y pedanías organizan el V Día Solidario a beneficio de SICOES

lunes 08 de abril de 2024 , 19:18h

El frontón de Trillo acogerá este sábado, 13 de abril, desde las 10.00 horas de la mañana, el V Día Solidario de las Asociaciones, una jornada llena de propuestas gastronómicas, culturales y deportivas, donde también habrá momentos para curiosear entre los puestos de venta de artículos, charlar, reencontrarse y, sobre todo, contribuir con la causa, que no es otra que recaudar fondos para colaborar con la importante labor que realiza SICOES, una organización volcada en la investigación del Síndrome de Cohen.



Trillo, 08 de abril de 2024. Asociaciones de Trillo, Azañón, La Puerta, Morillejo, Viana de Mondéjar y Valdenaya, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, celebrarán este sábado, 13 de abril, el V Día Solidario de las Asociaciones, una jornada llena de propuestas divertidas, entretenidas, gastronómicas, musicales, deportivas y culturales, que tendrá por objetivo dar a conocer la labor de todas estas entidades y, sobre todo, recaudar fondos para una organización sin ánimo de lucro, que en esta ocasión será SICOES (Síndrome de Cohen España).



En total, serán 21 las asociaciones de Trillo y pedanías que participarán en este V Día Solidario. Entre ellas, y con la coordinación municipal, han confeccionado un programa de actividades que arrancará sobre las 10.00 horas en el frontón, donde también quedarán desplegados los puestos y carpas de cada una de las participantes.



Caricaturas para todas las edades, rosquillas y otros dulces para desayunar, venta de gorras personalizadas y merchandising de Trillo, taller de tiro con arco o tauromaquia, puestos de libros de segunda mano, de vinilos vintage, de manualidades realizadas en madera, migas alcarreñas con huevos fritos para almorzar, música de dulzainas, rifas y otras muchas actividades tendrán lugar en una jornada de encuentro y hermandad, en la que los trillanos y vecinos de las pedanías esperan a atraer a numeroso público con el objetivo de recaudar fondos para una organización sin ánimo de lucro y con estrechos lazos familiares y de amistad en el municipio, SICOES.



SICOES (Síndrome de Cohen España) es una ONG dedicada a la investigación de esta enfermedad ultrarrara. Tan sólo afecta a un millar de personas en todo el mundo y existen muy pocos casos en nuestro país, dos de ellos, una pareja de hermanos trillanos, Max y Maia. Para SICOES, la ayuda económica conseguida en este V Día Solidario de las Asociaciones servirá para seguir estudiando e investigando esta desconocida enfermedad genética que afecta a una proteína específica necesaria para el crecimiento y el desarrollo, lo que provoca diversas alteraciones como microcefalia, hipotonía, alteraciones en la visión, retraso madurativo... entre otras.



Desde el Ayuntamiento de Trillo, el concejal de Festejos y Turismo, Sergio Recuero, anima a los trillanos y vecinos del entorno a “participar y a acudir a esta jornada, pues no sólo lo pasarán bien, sino que también contribuirán, con su ayuda, a que SICOES pueda seguir avanzando en la investigación de esta rara enfermedad”. Por su parte, el concejal de Cultura y Deportes, Pablo Sancho, aprovecha para dar las “gracias a todas las asociaciones participantes por implicarse en la iniciativa, ya que gracias a ellas no sólo recaudamos fondos, sino que también damos vida al municipio con sus propuestas y actividades durante el resto del año”, termina Sancho.



PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES



SÁBADO, 13 DE ABRIL



DESDE LAS 10.00 HORAS FRONTÓN DE TRILLO



1. Asociación de Amigos de Azañón · Caricaturista para todas las edades



2. Asociación Músico Folklórica Virgen del Campo · Puesto de venta de libros usados y accesorios nuevos de instrumentos



3. Asociación Sierra Encantada de Valdenaya · I Flea Market Trillo, I Mercadillo Trillo, II Taller de mandalas, I Taller de relajación y Fiesta de la Pascua (búsqueda de huevos de chocolate)



4. Club de Pesca Puente de Trillo, Club de Cazadores de Azañón, Club QuéMotos, Club Frontón Trillo · Migas y huevos fritos



5. CEPAE (Asociación Centro de Estudios de las Peñas de Alcalatén) · Venta de postales con imágenes antiguas de Trillo, balneario y pedanías



6. UMAT (Unión Músico Artística de Trillo) · Estante con artículos exclusivos con motivos de Trillo para vender y amenización de la jornada con dulzainas o batucada



7. AMPA (Asociación de Madres y Padres del Colegio Ciudad de Capadocia) · Venta de manualidades en madera



8. Asociación Cultural Vacas por el Tajo · Taller de Tauromaquia



9. Asociación SocioCultural La Puerta · Taller de Chapas y Puesto de Venta de Maceteros artesanos



10. Asociación Amigos de Valdenaya · Puesto de aperitivos y refrescos y venta de manualidades



11. Asociación Arqueros del Alto Tajo · Puesto de tiro con arco



12. Asociación Amigos de Viana · Venta de rosquillas y dulces



13. Asociación de Cazadores de Viana · Rifa de productos elaborados con caza



14. Asociación Amigos de Morillejo · Puesto de venta de gorras personalizadas de Trillo y pedanías



15. ⁠Slow Trillo · Mercadillo de vinilos retro y merienda saludable





16. Hogar del Jubilado · Rifa de un jamón



17. Asociación Mujeres de Trillo · Mercadillo y concurso de empanadas