La temperatura mínima será este viernes en Atienza de 3°C y la máxima podría alcanzar los 9°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento podría ser fuerte con una velocidad de 39 km/h y de dirección oeste

La borrasca Ciaran sigue manteniendo este viernes a Guadalajara en ALERTA por fuertes rachas de viento con las mínimas en 6ºC

Este viernes ha amanecido a las 7:42 y anochecerá a las 18:10 horas, la temperatura mínima será de 6°C y la máxima podría alcanzar los 13°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será regular con una velocidad de 52 km/h y de dirección oeste

viernes 03 de noviembre de 2023 , 08:06h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos aunque con algunos claros por la tarde, con brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos en cumbres.



Habrá lluvias débiles dispersas y algunos chubascos, que serán más intensos y persistentes en zonas de montaña de la mitad oriental, que no se esperan en zonas llanas de Albacete y que serán poco probables en las de Toledo.



La cota de nieve oscilará en torno a 1.500-1.700 metros subiendo por encima de 2.000. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios y las máximas irán en descenso. Habrá heladas débiles y dispersas en cumbres del nordeste. Soplarán vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la mitad oriental, salvo en la Alcarria, que alcanzarán los 90 Km/h en puntos de Albacete.



Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14ºC en Albacete, entre 8 y 14ºC en Ciudad Real, entre 4 y 10ºC en Cuenca, entre 6 y 13ºC en Guadalajara y entre 8 y 16ºC en Toledo.



Por otra parte, este viernes todas las comunidades autónomas españolas, a excepción de la Comunidad de Madrid, Extremadura y las Islas Canarias, y Melilla estarán en aviso por fenómenos costeros, viento, lluvias o nieve, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, en Andalucía estarán en aviso naranja por olas y amarillo por viento Almería y Granada; en Aragón, en aviso amarillo por nieve estará Huesca y por viento, Teruel y Zaragoza; en el Principado de Asturias hay aviso rojo por olas y aviso amarillo por viento; en las Islas Baleares, aviso naranja por olas y amarillo por viento; y en Cantabria, aviso rojo por olas y amarillo por viento.



En Castilla y León, el viento tendrá en riesgo a Burgos, León, Palencia y Soria; en Castilla-La Mancha, Albacete estará en riesgo importante por viento; y en Cataluña las provincias de Barcelona y Tarragona estarán en riesgo por olas y viento y Gerona en riesgo importante por olas.



Además, en Galicia, La Coruña estará en riesgo extremo por olas y en riesgo por lluvias y viento; Lugo en riesgo extremo por olas y en riesgo por viento; y Pontevedra, en riesgo extremo por olas y en riesgo por lluvias.



Por su parte, la Región de Murcia estará en aviso amarillo por viento y olas; Navarra, en aviso amarillo debido a las nevadas; y en el País Vasco las olas tendrán en aviso rojo a Guipúzcoa y Vizcaya, que también estarán en aviso amarillo por el viento.



Por último, La Rioja estará en aviso amarillo por viento; la ciudad autónoma de Melilla en aviso amarillo por olas; y, en la Comunidad Valenciana, Alicante estará en aviso amarillo por viento y olas; Castellón, en aviso naranja por viento y amarillo por olas; y Valencia, en aviso naranja por viento y olas.



Este viernes, en la Península y Baleares se espera que continúe una circulación atlántica intensa del oeste, con un frente ya pasado y otro pequeño frente en el noroeste. Así, en Galicia, Cantábrico y oeste de Pirineos se prevén cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones abundantes, que pueden ser localmente persistentes en el oeste de Galicia y pueden ir acompañados de tormenta en el Cantábrico.



El cielo estará nuboso o con intervalos en casi todo el resto de la Península y Baleares, con posibilidad de algunos chubascos, acompañados de tormenta en Baleares, en general más débiles y dispersos cuanto más hacia el sur y el este, no esperándose en el suroeste de Andalucía ni en el área mediterránea peninsular.



En Canarias, habrá intervalos nubosos, más abundantes en el norte de las islas, donde se esperan lluvias débiles y dispersas en las montañosas, sin descartarlas en el resto. Posibilidad de nieblas en montaña.



La cota de nieve se situará en la Península en 1.000/1.600 metros en Pirineos, 1.200/1.600 metros en la Cantábrica e Ibérica norte, 1.400/1.800 metros en el centro y 1.800/2.000 metros en el sureste. Pueden acumularse 5 centímetros en el Pirineo central.



Las temperaturas máximas descenderán acusadamente en la Península y Baleares, de forma localmente notable en el noreste y este peninsular. Sin grandes cambios en las mínimas, con heladas en Pirineos y, débiles, en otras montañas del centro y norte; y sin cambios o en descenso en Canarias.



Los vientos soplarán de componente oeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en los tercios norte y este peninsulares, Alborán y Baleares, e incluso muy fuertes en los litorales del norte peninsular. En Canarias, alisios moderados.