8ºC de mínima y 14 de máxima este martes en Guadalajara

Este martes amanecerá a las 7:39 y anochecerá a las 18:13, las temperaturas estarán entre 8°C y 14°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo con una velocidad de 10 km/h y de dirección suroeste

martes 31 de octubre de 2023 , 07:34h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos que al final del día disminuirán a poco nubosos o despejados en el tercio occidental de la Comunidad así como en el norte.



No se descartan lluvias débiles y chubascos, durante la tarde y en forma dispersa, en el extremo sur de la Comunidad. Habrá brumas y nieblas matinales en las zonas de sierra del Sistema Central y de la Ibérica así como en las cuencas de La Alcarria, y dispersas en el valle del Guadiana, sin descartar que puedan extenderse también las nieblas a La Mancha, aunque ya en forma aislada.



Las temperaturas mínimas en general irán en descenso, que será suave en el tercio sur; las máximas tendrán pocos cambios o en descenso suave, pero que será localmente más acentuado en la cuenca del Henares y en el oeste y sur de La Mancha.



Habrá heladas débiles dispersas en las cumbres de la Serranía Alta de Cuenca y soplarán vientos flojos variables que al final de la jornada girarán a flojos del suroeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15ºC en Albacete, entre 11 y 14ºC en Ciudad Real, entre 7 y 14ºC en Cuenca, entre 8 y 14ºC en Guadalajara y entre 11 y 15ºC en Toledo.



Por otra parte, la semana del puente de Todos los Santos dejará un tiempo otoñal en España por la llegada de Ciarán. Se trata de una profunda borrasca bautizada por el servicio meteorológico británico, el Met Office. A partir del miércoles, su frente asociado dará lugar a vientos muy fuertes y lluvias en prácticamente la totalidad de la Península y Baleares.



La borrasca Ciarán, que se ha originado en aguas del Atlántico Norte, "afectará principalmente al Reino Unido, aproximándose a las islas desde el suroeste a últimas horas del miércoles", según Eltiempo.es.



Los efectos se empezarán a notar en España "la tarde del Día de Todos los Santos, cuando un frente asociado a la borrasca se acerque al noroeste".



"Es una borrasca muy profunda para la época del año", añade Samuel Biener, meteorólogo de Meteored. "Puede estar vinculada esta intensidad a la alta temperatura del Atlántico, nada habitual en estas fechas", dice. Según el también meteorólogo de Meteored, José Miguel Viñas, este temporal será "el más intenso de lo que llevamos de otoño".



"Esta borrasca sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva", explican a este medio fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto quiere decir, según la Aemet, que "la presión atmosférica en el centro de la borrasca bajará más de 24 hectopascales en menos de 24 horas, lo que hará que sea especialmente profunda".



Las zonas más afectadas



Sin embargo, la peor parte se la llevarán las islas británicas y la fachada atlántica francesa. "No va a impactar de lleno en la Península, solo tendremos un frente asociado", dice Viñas a este medio. De hecho, será una borrasca gigantesca, que afectará a gran parte de la cornisa cantábrica. "Desde Islandia hasta el Estrecho, en mayor o menor medida", afirma Biener.



Según fuentes de la Aemet consultadas por 20minutos, los mayores impactos de Ciarán tendrán lugar en el Atlántico gallego y el Cantábrico, con un temporal marítimo importante. Los vientos soplarán muy fuerte en buena parte de la Península, especialmente en el tercio norte, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Las lluvias podrán ser fuertes y persistentes en Galicia, Asturias, en el oeste de Castilla y León y en zonas de montaña del norte.



En el centro de la Península, especialmente en Madrid, la borrasca dejará "cielos nubosos con lluvias y chubascos, más frecuentes en la sierra, donde nevará a partir de los 1000 metros", según ha detallado la Aemet, que matiza que "lo más destacado de la borrasca será el viento, que soplará fuerte en toda la Península y Baleares. Será especialmente huracanado en zonas de montaña".



Otra borrasca de gran impacto



El fin del paso de Ciarán por España no pondrá punto y final al mal tiempo, ya que a partir del sábado, llegará a la Península otra gran borrasca, tal y como ha explicado Viñas: "Todavía no la han bautizado, pero seguramente lo harán dentro de un par de días. Dejará de nuevo vientos fuertes y abundantes precipitaciones".