Más de 30.000 romeros impulsan a la Virgen de las Viñas hasta la Pinilla sorteando la lluvia y dando brillo a Tomelloso

domingo 28 de abril de 2024 , 20:15h

Tomelloso ha celebrado este domingo el 80 aniversario de la romería en honor a la Virgen de las Viñas, un evento que ha convocado a miles de tomelloseros en Pinilla. La jornada ha comenzado con una procesión que partió desde la Plaza de España, atravesando la ciudad hasta llegar al Santuario de Pinilla, donde se ha celebrado la solemne Eucaristía.



La misa, oficiada por el sacerdote Ángel García Moreno, recientemente ordenado, y concelebrada por otros párrocos de la localidad, ha sido un momento de especial como cada Romería. El coro de la Parroquia de Los Ángeles ha llenado de música mariana el ambiente, mientras el cielo con alguna nube que otra daba tregua con un sol primaveral que ha propiciado una temperatura estupenda para disfrutar de la mañana romera.



El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha estado acompañado por miembros de la corporación municipal, así como otras autoridades como la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo; Francisco Nieva, senador del PSOE; Paco Núñez, presidente regional del Partido Popular; y David Moreno, portavoz de Vox en las Cortes Regionales. También han asistido miembros de otras hermandades de pueblos cercanos.



El primer edil ha resaltado la importancia de esta romería, no solo como manifestación de fe sino también como elemento de cohesión social y promoción cultural y turística. “Este año es muy especial, no solo celebramos una tradición, sino que recordamos el sentimiento que impulsó a nuestro pueblo a buscar el amparo de nuestra patrona hace ya ochenta años”, ha afirmado el alcalde. Además, destacó la labor de la Hermandad Virgen de las Viñas y de todos aquellos que contribuyen al buen desarrollo de la romería, desde la seguridad hasta la organización.



Por su parte, Alejandro Ramírez, presidente de la Hermandad, ha enfocado su intervención en la responsabilidad y la devoción de Tomelloso. “Esperamos que esta romería se celebre con la máxima responsabilidad y que pronto podamos ser reconocidos como una festividad de Interés Turístico Nacional”, ha señalado Ramírez.



A POR EL INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.-



Javier Navarro ha puesto el acento en el sentimiento del pueblo de Tomelloso, “el que le hizo buscar esta jornada de fraternidad y de convivencia”, haciendo de Tomelloso algo “ejemplar” con las actividades en torno a la romería.



Tras agradecer el esfuerzo de la Hermandad por su trabajo, ha querido poner el acento en que esta romería no tardará en ser de Interés Turístico Nacional, porque tiene “empaque y categoría” para conseguirlo.



“Lo vamos a conseguir de la mano de la Hermandad y de todos los que creemos en la Virgen de las Viñas”, ha apuntado.