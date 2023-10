Comunicado de la Asociación Provincial de Empresas de Logística de CEOE-CEPYME Guadalajara

viernes 27 de octubre de 2023 , 13:26h

Ante la presentación del acto de mediación previo a huelga presentados por la federaciones sectoriales del sector logístico de UGT y CCOO de Guadalajara, la Asociación provincial de empresas de Logística integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, debemos expresar, que se ha mantenido la negociación del convenio colectivo sectorial 2023 de operadores logísticos de Guadalajara durante 10 meses. Pese a los números esfuerzos, con voluntad de consenso mostrado por la asociación alcarreña, la parte sindical ha decido dar por finalizada la negociación del convenio y ha anunciado que iniciará medidas de conflicto colectivo.



La patronal lamenta la decisión sindical, aunque no por ello se sorprende, cuando desde la federación de logística de UGT, mayoritaria en el sector, desde el inicio de las negociaciones anunció, expresamente, que ellos negociarían el convenio bajo una convocatoria de huelga.



Queremos recordar que el convenio sectorial de Operadores Logísticos de Guadalajara 2022 goza del mayor nivel salarial de todos los convenios colectivos sectoriales provinciales. Y no solo ello, ya en el año 2022 se incluyeron medidas sociales importantes como 20 minutos de descanso de bocadillo computables para la jornada anual para todos las personas trabajadoras, con lo que se redujo efectivamente desde el 2022, 75 horas la jornada anual y otras 8 horas adicionales al introducir 8 horas de permiso de libre disposición para asuntos propios.



Con la mejor voluntad negociadora por la parte empresarial y, teniendo en cuenta todo lo anterior, la patronal ha efectuado una oferta para cerrar el convenio en los términos marcados por el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) para los años 2023-2025 firmado por los sindicatos a nivel estatal e, incluso, mejorada.



Concretamente, la oferta propuesta por la parte empresarial ha sido la siguiente:



• Incremento salarial para todos los conceptos para el año 2023 de un 4%, con garantia IPC.



• Incremento salarial para todos los conceptos para el año 2024 de un 3% con garantia IPC.



• Incremento salarial para todos los conceptos para el año 2025 de un 3% con garantia IPC.



Asimismo, la parte empresarial ha señalado su voluntad para negociar un plus para el trabajo en fin de semana como jornada ordinaria, reivindicación de la parte sindical y un protocolo en prevención de riesgos laborales de altas temperaturas.



La propuesta empresarial ha sido rechazada por la parte sindical y ha roto la negociación del convenio, aludiendo propuestas incrementales por distintos conceptos como, la 4ª paga extra adicional, reducción de la jornada laboral, incremento del descanso del bocadillo, inclusión del plus de transporte en el salario

base, y un largo etc., que suponen un incremento adicional de más de un 25% del coste laboral inasumible en ningún caso.



Ningún convenio sectorial puede soportar tal petición, más, en un sector con unos márgenes empresariales muy estrechos, sin duda, esta petición sindical solo puede llevar al cierre de las empreses y la desaparición de miles de puestos de Trabajo en un sector tan importante para nuestra provincia.



Esta parte empresarial quiere recordar su ofrecimiento en los términos mencionados y que incluso mejoran la AENC 2023-2025.



Por estos motivos, no se entiende una convocatoria de huelga sectorial por la parte sindical en Guadalajara con todos los antecedentes expuestos y la citada propuesta empresarial.



Por último, se quiere hacer un llamamiento a la parte sindical para que retome la vía de la negociación y podamos volver a la mesa de negociación, donde históricamente siempre se han alcanzado acuerdos y se abandone la vía de la huelga, que tanto daño hace a empresas y trabajadores.