María Soledad García, reelegida presidenta de EOE-CEPYME Guadalajara para los próximos cuatro años

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 26 de octubre de 2023 , 19:48h

María Soledad García, ha sido reelegida presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara para los próximos cuatro años en el transcurso de la 45º Asamblea General de la Patronal alcarreña celebrada en la mañana de hoy, produciéndose dicha reelección al ser la única candidatura presentada.



Además, en el transcurso de la asamblea se ha dado cuenta, a los asambleístas presentes, de las actividades realizadas a lo largo de 2022 y los meses que llevamos de 2023.



García, durante su intervención, hizo referencia a la responsabilidad y compromiso con el que revalidaba su cargo con la convicción de seguir trabajando por el empresariado de la provincia de Guadalajara y poner en valor esa figura tantas veces denostada y que, al final “son las verdaderas protagonistas del desarrollo económico y social de nuestra provincia”, destacando que las empresas no son el problema sino la solución y reclamando una vez más que las empresas deben estar en el centro y no en la diana de los gobernantes.



Además de agradecer el trabajo de todas las personas que han ocupado el cargo de presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara y aquellos que, en algún momento, han formado parte del Comité de Dirección y Junta Directiva de la Patronal alcarreña.



María Soledad García, reconoció los tiempos tan complicados que le habían tocado vivir durante sus primeros cuatro años al frente de la Confederación de empresarios de Guadalajara, con muchos cambios sociales y empresariales. Con una de las mayores crisis económicas conocidas hasta el momento y una pandemia de por medio, además de guerras, todo ello, con una inflación disparada y un gobierno inestable que no hace otra cosa que ir en contra del empresariado.



En cuanto a los datos internos de la Confederación de empresarios de Guadalajara, María Soledad García destacó, en el transcurso de la 45º Asamblea General, 12 meses de intenso trabajo, donde CEOE-CEPYME Guadalajara en su condición de único interlocutor del sector empresarial en la provincia, a través de todas sus federaciones y asociaciones, con más de 2.500 empresas y autónomos asociados. Mencionando, a su vez, las actividades más destacadas de los diferentes departamentos que conforman la Patronal alcarreña.



La presidenta, agradeció la confianza de los empresarios, que año a año, sigue creciendo en su número de socios, así como en los servicios y actuaciones prestadas, además de continuar con su apuesta decidida por la formación en nuestra provincia, cerrando el año 2022 con más de 7.000 personas formadas entre jornadas, cursos y seminarios.



La presidenta de CEOE Guadalajara, durante su intervención, también hizo referencia a los nuevos empresarios, al emprendedurismo, para ello, se cuenta con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), un referente para el emprendimiento y la innovación en la provincia y que cuenta con más de 70 empresas instaladas en el vivero y más de 350 emprendedores asesorados al año.



García, en su intervención no se olvidó de mencionar proyectos nacidos durante su primer mandado como “Impulsa Guadalajara”, creado junto con Diputación Provincial, Ayuntamiento de Guadalajara, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los sindicatos CCOO y UGT. Proyecto que ha sacado adelante proyectos como la feria Logistic Spain o Guadalajara Es Moda, entre otros.



En cuanto a las perspectivas de futuro, García ha animado a los empresarios a seguir trabajando, porque “el trabajo y esfuerzo que hemos realizado durante estos últimos años, ya es el momento para empezamos a recoger nuestros frutos de un trabajo bien hecho. Porque el empresariado de Guadalajara, hace las cosas bien”.



Tras la reelección, María Soledad García, que encara su segundo mandato al frente de la Patronal alcarreña, agradeció a todos los empresarios y, de manera muy especial, a la Junta Directiva y al Comité de Dirección, su confianza, animando a todos a continuar un proyecto basado en el trabajo conjunto de todas las organizaciones empresariales integradas en CEOE-CEPYME Guadalajara, ya que no debemos olvidar que “sin empresarios no hay futuro”.