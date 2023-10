En noviembre, undécima edición del Festival de Cortos de Cabanillas «CortoEspaña»

Habrá cuatro sesiones de proyección, los cuatro viernes de noviembre en la Casa de la Cultura, para un total de 29 cortometrajes; además de dos mañanas con cortos infantiles concertados con los colegios

jueves 26 de octubre de 2023 , 19:40h

Este noviembre de 2023 regresa todo un clásico del calendario cultural de la localidad: el tradicional Festival de Cortometrajes de Cabanillas, de la mano de «CortoEspaña». Será la undécima edición de un certamen que propone la proyección de hasta 28 películas en pequeño formato, con cuatro sesiones en las tardes de los cuatro viernes del próximo mes, los viernes 3, 10, 17 y 25 de noviembre.



Las sesiones de proyección serán a las 20 horas todos los días, salvo el primero (viernes 3), en el que se comenzará a las 19:30 h. La razón es que este día, además de los siete cortos del festival para esta primera jornada, se proyectará también y como aperitivo un octavo corto más: «La casa», una película grabada íntegramente en Cabanillas, y que es obra del director Israel Medrano Pérez.



Los otros 28 cortos del festival vienen seleccionados por la organización de «CortoEspaña – Premios Fugaz», son de producción nacional y de la máxima calidad. Las sesiones tienen entrada libre para el público, y duran alrededor de una hora cada una, ya que combinan cortometrajes de duración muy breve con otros algo más extensos. Además de disfrutar de los cortos, los espectadores podrán valorar y puntuar las películas, ya que ellos serán los encargados de determinar qué trabajo se harán con el galardón del «Premio del Público de Cabanillas del Campo».



Por otro lado, y por segundo año consecutivo, cabe reseñar que en este 2023 el Festival contará con una actividad paralela para público infantil, ya que se ha concertado la visita de escolares de Cabanillas para las mañanas de los días 3 y 10 de noviembre. El día 3 acudirán niños y niñas de 3º y 4º de Primaria; y el día 10, los de 5º y 6º curso, de los tres colegios del municipio. Los «peques» disfrutarán de una serie de películas especialmente seleccionadas para sus edades, y además la actividad se completa con el desarrollo de unas actividades didácticas paralelas.



XI FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE CABANILLAS: PROGRAMA



Proyecciones viernes 3, desde las 19:30 h.



La Casa (fuera del certamen), de Israel Medrano.



Desviación típica, de Paco Ruiz

Amarradas, de Carmen Córdoba

Els amants, de Joan Vives Lozano

Lava, de Carmen Jiménez

Tu tijera en mi oreja, de Carlos Ruano

El autor, de Jorge de la Cruz

París 70, de Dani Feixas





Proyecciones viernes 10, desde las 20:00 h.



Mamá, de Miguel Azurmendi Gómez

Si me querei, irse, de Sofía Muñoz

El productor, de Oriol Cardús Juvé

El niño que retrató monstruos, de Víctor Izquierdo & Pablo Sánchez

La nueva, de Iván Villamiel Sánchez

La loca y el feminista, de Sandra Gallego

La cena, de Jesús Martínez «Nota»



Proyecciones viernes 17, desde las 20:00 h.



[Mara], de Daniel Allué & Josep Cister Rubio

Siete dosis de dopamina, de Virginia Rodríguez

Yegua, de Javier Celay

Una terapia de mierda, de Javier Polo

Lugar de nacimiento, de Mikel Bustamante

Zombie meteor, de Alfonso Fulgencio & José Luis Farias

Me llamabas Septiembre, de Fernando Bonelli



Proyecciones viernes 25, desde las 20:00 h.



Beloc el ciego, de Dídac C. Forroll

Ellos, de Néstor López & Óscar Romero

Dear Michael, de Joan Bover Raurell

Mesa para tres, de Álvaro G. Company y Meka Ribera

Titán, de María Salgado Gispert

Amanece la noche más larga, de Lorena Ares y Carlos F. de Vigo

Actos por partes, de Sergio Millán.