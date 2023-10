El fiscal jefe de Albacete, Juan Ríos, alerta del “riesgo de colapso” de la Fiscalía Provincial y solicita una ampliación de personal

El Ministerio Fiscal registra en la provincia un aumento de los delitos sexuales y las ciberestafas durante el ejercicio de 2022

jueves 26 de octubre de 2023 , 13:59h

El fiscal jefe de Albacete, Juan Ríos, alerta del “riesgo de colapso” de la Fiscalía Provincial y solicita una ampliación de personal. Más concretamente, el responsable del órgano judicial ha pedido la contratación de, al menos, dos fiscales y cuatro funcionarios.



“La Fiscalía en Albacete es manifiestamente deficiente y corre el riesgo de colapsar, cualquier juzgado de instrucción tiene más funcionarios que nosotros”, ha lamentado, criticando que la carga de trabajo y la falta de personal hacen que ninguno de los fiscales de la provincia tenga una semana libre.



“Así es imposible que puedan estudiar los asuntos y preparar los casos, tiene que hacerlo durante su jornada de trabajo, cuando están ocupados con otros temas, quitando tiempo a la familia”, ha añadido.



Según ha indicado, la plantilla actual cuenta con 18 fiscales, dos de ellos de refuerzo, y 17 funcionarios, una configuración que podría hacer que colapse “en los próximos meses”.



AUMENTAN LOS DELITOS SEXUALES Y LAS CIBERESTAFAS

Ha sido durante la presentación de los datos estadísticos de la memoria 2023 (ejercicio 2022) de la Fiscalía Provincial de Albacete, donde Ríos ha destacado el aumento de los delitos contra la vida, las agresiones sexuales y las estafas.En lo respectivo a vida e integridad, los delitos por homicidio y asesinato han aumentado de 12 a 14.



También se incrementan las agresiones sexuales, pasando de 52 en 2021 a 73 en 2022, así como los abusos y agresiones a menores de 16 años. “Nos preocupa en la Fiscalía el aumento de los delitos sexuales, no sabemos si es porque se cometen más o porque antes no se denunciaban, en cualquier caso, la cifra es alarmante, especialmente cuando las víctimas son menores, en estos casos, además, los juicios son muy complicados”, ha indicado Ríos.



Del mismo lado, se ha registrado un incremento del 18% de los delitos contra la propiedad, suben los hurtos y los robos, y, sobre todo, las estafas, con un 15,7% más de incidencia, especialmente las estafas informáticas.



En cuanto a los procedimientos judiciales, las diligencias previas han subido un 20%, bajan los procedimientos abreviados un 11%. Se reducen las acusaciones del Ministerio Fiscal, pero aumentan las calificaciones de sumarios.



AUMENTAN EL ACOSO Y LOS ABUSOS SEXUALES



Volviendo a lo relativo con la Fiscalía de Menores, ha tomado la palabra la fiscal de menores, Carmen Mansilla, que ha mostrado la preocupación del Ministerio por el aumento de los delitos de estas características.



Este año 2022 las diligencias preliminares incoadas han ascendido de 745 a 854, llegando a realizarse un total de 88 juicios. Respecto a la tipología delictiva, se ha registrado un aumento de los delitos contra las personas, un hecho que los profesionales achacan al abuso de la redes sociales.



“Hay muchos delitos de lesiones y amenazas, esto se debe al abuso de las redes sociales por parte de los menores que, amparados por el anonimato, cometen muchos delitos de acoso en este sentido”, ha explicado.



También han ascendido en un 5% los delitos de carácter sexual como posible consecuencia de la falta de educación éticosexual y el consumo de pornografía en edades tempranas. “Consideramos que la falta de formación en materia sexual y el visionado de pornografía lleva a que los menores actúen de forma que la víctima no espera, lo que empieza como una relación de noviazgo acaba en violación, los menores no saben que es lo que está dentro de la normalidad y el consentimiento y que es un delito”, ha indicado Mansilla.



De las 72 sentencias dictadas en 2022, solo 7 han sido absolutorias, y en la mayoría de sentencias la condena impuesta ha sido la medida de libertad vigilada y los internamientos semi abiertos.