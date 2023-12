OCU asegura que las “largas esperas” y la falta de disponibilidad caracterizan los sistemas de cita previa en C-LM

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de Castilla-La Mancha ha asegurado que las “largas esperas” y la falta de disponibilidad caracterizan el sistema de cita previa de las administraciones en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 14 de diciembre de 2023 , 06:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Según ha informado OCU en nota de prensa, el sistema de cita previa, combinado con la gestión online de trámites con la Administración, se suponía que iba a agilizar todo tipo de gestiones, evitando las eternas colas frente a una ventanilla. Sin embargo, este objetivo “está aún lejos de cumplirse”, tras analizar la tramitación de seis gestiones administrativas básicas que requieren cita previa (o una tramitación online) en 25 capitales de provincia.



Según señala la organización, en Guadalajara no hay servicio de cita previa para solicitar la fe de vida (que depende del Registro Civil) o para solicitar el certificado de ausencia de antecedentes por delitos sexuales (Ministerio del Interior). Además, las esperas son de siete días naturales, de media, para pedir el cambio de titularidad de un vehículo (Dirección General de Tráfico) y de más de cinco días para pedir la pensión de jubilación (Instituto Nacional de la Seguridad Social). Es más, para esta última gestión todas las citas solicitadas en Guadalajara fueron derivadas a Molina de Aragón, a 139 kilómetros de distancia, o a Sigüenza, a 74.



Mientras, en Toledo el plazo de espera medio para una cita supera los 20 días naturales cuando se solicita la renovación del DNI (Ministerio del Interior) y alcanza los 18 días para pedir la fe de vida y los 10 días para pedir el subsidio de desempleo (Servicio Público de Empleo Estatal). Los plazos de espera son más razonables, inferiores a los tres días naturales, para solicitar el cambio de titularidad del coche, el certificado de ausencia de antecedentes o la pensión de jubilación, si bien en este caso la mitad se transfirieron a Centros de Atención e Información de la Seguridad Social de fuera de la capital.



En Albacete, por su parte, apenas hay citas disponibles para solicitar un cambio en la titularidad de un vehículo y, cuando hay, la espera media es de 18 días. Mientras que para solicitar la renovación del DNI (Ministerio del Interior) el plazo es de 13 días. El resto de los trámites estudiados ofrecen unos plazos aceptables, inferiores a los tres días. Si bien en el caso de las solicitudes de cita para tramitar la pensión de jubilación todas ellas se dieron en otras localidades, sobre todo en Villarrobledo, al menos para la primera fecha disponible.



OCU también advierte de que para muchos ciudadanos la cita previa es la única forma de resolver una gestión con la Administración porque, aunque un buen número de estos trámites pueden resolverse online con el DNI electrónico, el certificado de la CNMT o el registro en Cl@ve, no todo el mundo los tiene activos o, teniéndolos, no se maneja bien digitalmente.



En base a los preocupantes resultados del estudio, OCU exige mejoras en los sistemas públicos de cita previa, de tal forma que se garantice una cita previa en al menos un 95% de los casos y con una demora máxima de menos de cinco días laborables (o siete naturales). Además, considera que deben de impulsarse cursos de capacitación digital para los usuarios más vulnerables de modo que puedan optar por hacer las gestiones administrativas online y no tener que desplazarse necesariamente en persona hasta sus oficinas.