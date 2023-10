Castillo advierte de que “la deuda que el PSOE quiere condonar a Cataluña no desaparece, la tendríamos que asumir todos los ciudadanos”

El senador del PP por Guadalajara, Lucas Castillo, rechaza la amnistía como “medida que atentaría contra los principios más elementa-les de igualdad, equidad y solidaridad territorial”

viernes 20 de octubre de 2023 , 13:52h

El senador del Partido Popular por Guadalajara, Lucas Castillo, ha advertido esta mañana en rueda de prensa que “la deuda que quiere condonar el PSOE a Cataluña a cambio del voto de ERC y Junts a la investidura de Sánchez, no significa que esta desaparezca, significa que la tendríamos que asumir todos los ciudadanos del resto de comunidades”. Es decir, esta deuda, tal y como ha explicado Castillo, “se mutualiza”, por lo tanto “la propuesta del PSOE es totalmente injusta porque los españoles de las comunidades autónomas que mejor han gestionado y que han ajustado sus gastos para no endeudarse más, tendrían que pagar casi 72.000 millones de euros de deuda de la comunidades autónoma que más ha derrochado en la última década: Cataluña”.



“En el Partido Popular estamos totalmente en contra de una medida que atentaría contra los principios más elementales de igualdad, equidad y solidaridad territorial”, ha dicho el senador del PP en referencia también a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que tuvo lugar este jueves y donde Pere Aragonés dijo abiertamente lo que quiere para Cataluña y lo que está negociando con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. En primer lugar, explicó, “esa amnistía” y, en segundo lugar, “un referéndum que les lleve a la autodeterminación”. Y el problema aquí, siguió Castillo, “no es que los independentistas quieran eso, que también lo es porque lo dicen, el problema mayor es que hay un Partido Socialista que no nos dice qué es lo que quiere”.



Además, “hay presidentes autonómicos que dicen que son constitucionalistas, pero cuando el Senado les convocó a esta Comisión General de las Comunidades Autónomas, vimos cómo los tres presidentes de comunidades socialistas, no fueron”, ha abundado el también presidente del PP provincial, apuntando que “Emiliano García Page dejó ayer sin voz a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y esto no nos sorprende porque es la actitud que está siguiendo”. Ha recordado asimismo, las mociones votadas en contra por el PSOE en el Senado a favor de la convivencia y en contra de la amnistía, porque “están pensando más en los intereses personales de su secretario general, de Sánchez, que de los españoles”.



El senador del Partido Popular ha querido romper una lanza a favor de los españoles y ha asegurado que “si la amnistía sale adelante lo que va a provocar es que se deslegitime el Estado de Derecho” y va a trasladar un “mensaje erróneo” a todos los españoles, que es que aquellos que pretendieron subvertir el Estado de Derecho en el año 2017, tenían derecho a hacerlo y que los tribunales que lo impidieron no eran legítimos”. “Es un mensaje preocupante porque por qué a ellos hay que indultarles y para el resto de los españoles esos delitos siguen vigentes”, se ha preguntado Castillo aludiendo a la “desigualdad que esto produciría entre ciudadanos”.



Lucas Castillo ha citado el artículo 2 de la Constitución Española que dice que «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.» En este sentido, ha recordado que la Constitución “dotó al Estado de una amplia descentralización, pero tal y como establece el Tribunal Constitucional en varias sentencias, el Estado siempre “queda colocado en una posición de superioridad tanto en relación a las Comunidades Autónomas como a los entes locales”. (SSTC 4/1982 Y 76/1983). Por tanto, ha dicho Castillo, “por la vía constitucional está vedada cualquier posibilidad de consulta, vinculante o no, que persiga la autodeterminación de una parte de la Nación”.



Por último, el senador del PP se ha referido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que fue un mecanismo diseñado en 2012 por el gobierno del PP para facilitar financiación a las CCAA que habían sufrido una importante pérdida de ingresos (por la caída de la recaudación tributaria) y no podían acudir a los mercados. Entre 2012 y 2018, el importe de estas medidas ascendió a 261.260 M€, y la comunidad autónoma que más dinero recibió fue Cataluña. Y entre 2019 y 2023, también es Cataluña la comunidad autónoma de España que más dinero ha recibido, por lo que “como decíamos, es la más endeudada con el Estado”.