Rubén Albés defiende a sus jugadores tras la derrota: “Todos nos equivocamos y estamos aquí para ayudar”

sábado 14 de octubre de 2023 , 11:32h

Tras derrota del Albacete Balompié en el Carlos Tartiere, su entrenador, Rubén Albés, ha salido en defensa de su equipo, subrayando la importancia de apoyar a los jugadores en momentos difíciles.



El partido de esta noche no ha sido fácil para el Albacete Balompié. Albés señaló que “duele la derrota porque duele perder de la manera que sea”. Acentuó que el encuentro se mantenía equilibrado hasta una expulsión clave: “Hasta la expulsión ha sido un partido más o menos igualado, pero a raíz de quedarnos con diez se nos ha complicado. El balón parado también ha roto el partido y, a partir de ahí, hemos tenido poca capacidad de reacción”.



También recalcó las complicaciones de jugar con un jugador menos, especialmente ante un rival que tiene habilidades notables con el balón: “cuando juegas con uno menos siempre es más complicado y más cuando lo haces contra un equipo que se asocia bien y mueve bien la pelota. A balón parado lo cierto es que ha sido un desastre”.



Sin embargo, lo que más resaltó fue su firme defensa hacia su plantilla: “en la vida, y en el fútbol, todos nos equivocamos y la gente de dentro estamos para ayudar en lo necesario para que la próxima vez salga mejor”. Y recalcó: “Yo no penalizaría nunca a mis jugadores, ni a mis amigos ni a mi pareja porque el error entra dentro del comportamiento humano. Es un error y nos equivocamos mucho si no les ayudamos. Estamos aquí para levantarlos y no para matarlos”.