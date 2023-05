Albés: “Ahora llega lo que estamos esperando”

domingo 28 de mayo de 2023

El Albacete Balompié cierra la última jornada con una remontada ante su afición. “Esa era la intención con la que afrontábamos el partido. Teníamos un ojo en el Play Off. Pero hoy ganar, dar una buena imagen es parte de la energía para los encuentros que nos quedan. En la segunda parte a raíz de su gol pusimos todo de nuestra parte para remontar”. Además, todo ha salido como el míster lo planeó, remontando y con los menos habituales enchufados de cara a los Play Off. “Ha salido muy bien. Si le sacan la quinta a Rodri o si hubiera lesionado alguien, hoy en esta rueda de prensa me caerían palos. Entendimos lo que es mejor para el equipo y eso es lo positivo”.



Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero este equipo ha demostrado que está aquí para ir en contra de lo establecido. “Lo comentaba con Toni Madrigal. Si te dicen a principio de temporada 67 puntos lo ves muy lejano. Hicimos una segunda vuelta mejor que la primera. Seguimos siendo ofensivos, generando ocasiones de gol, tenemos cosas que mejorar, pero alargamos la temporada. Además, con esta gente, que en un día feo estaba jaleosa durante todo el partido” afirmó Rubén.



El técnico gallego ha conseguido el objetivo de crear un equipo reconocible y con personalidad y eso se ve en cada partido sobre el terreno de juego. “Nuestra manera de defender es tener a gente delante de la pelota, ser capaces de recuperar balones y ser verticales. También es un tema de mentalidad. La nuestra es ir a por la portería contraria. Objetivamente encajamos muchos goles y eso debemos cuidarlo. Pero esto es el Alba. Un equipo que va a por el partido, mira a los ojos al rival y que en los duelos va a por la pelota. Hemos sido fieles todo el año y lo seremos en Play Off”.



Ahora toca la emoción y la ilusión que es jugar un Play Off y Rubén habla de cómo llega el equipo. “De emoción, energía y fuerza llegamos bien. Los partidos de Play Off son especiales. Llevamos una dinámica buena, vamos con confianza y recuperaremos a algunos de los que hoy no han estado”. “Ahora llega lo que estamos esperando. Pero hay que disfrutar la semana. No quiero que llegue el sábado ya”.



La temporada del Alba es de matrícula de honor y solo se le puede pedir una cosa más a este equipo. “Ascender. Y ya se le puede pedir ascender siendo nosotros mismos. Estamos en el punto de que quedan dos o cuatro. Vamos a tratar de ascender a Primera División. Tenemos la posibilidad de hacerlo. No es un sueño, es una realidad. Hacerlo es difícil, pero vamos a luchar para ello” concluyó.