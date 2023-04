Rubén Albés: “Hoy hemos sido muy nosotros”

sábado 22 de abril de 2023 , 21:02h

El Albacete Balompié ha vuelto a firmar un auténtico partidazo junto a su incansable afición que a teñido de blanco La Cerámica. “Ha sido precioso. El recibimiento, el apoyo durante el partido…. Ahora hay un ambiente de felicidad plena a todo lo que representa el Albacete. Partido duro, rival exigente y con buenos futbolistas. Hemos sido muy nosotros. Valientes, asumiendo riesgos, generando ocasiones, emocionando, sufriendo como lo que supone este tramo de temporada y en un escenario como es La Cerámica”. Además, el Alba ha vuelto a demostrar el porqué es el equipo más goleador de la categoría. “Hemos tirado 19 veces, 8 a puerta, pero es difícil hacer gol. Ellos han tenido ocasiones también. En el cómputo global hemos sido mejores, pero nos ha costado muchísimo. Es para estar contentos, tenemos tres puntos más, ahora a descansar que el esfuerzo ha sido muy grande” afirmó Albés.

Rubén estaba feliz y orgulloso de sus futbolistas por el gran partido que han hecho. “Estoy muy contento y los futbolistas también. Estoy orgulloso de ellos. La semana que viene tenemos otro partido, naturalidad en la victoria y a por más”. Y la victoria la ha querido celebrar con sus locos sobre el césped. “No me suelo acercar porque es un momento muy de los futbolistas, pero me ha emocionado. Me apetecía vivirlo y ha sido precioso”. “Darles las gracias. Que sigan siendo igual de canallas, que se sigan desplazando que es bonito ver de blanco los estadios”.

Equipo y afición van de la mano y la conexión entre ambos se demuestra en cada encuentro que juega el Albacete. “¿Cómo no vamos a estar conectados? Estamos viviendo algo muy bonito. Es difícil vivir estas temporadas. Venimos de dónde venimos. Era el año para reivindicarse y vaya si lo están haciendo”. “No nos lo esperábamos nadie. El objetivo era claro desde el primer día y ahora a falta de cinco jornadas nos vamos a plantar con la opción de jugar un Play Off. Inesperado, pero es la realidad”.