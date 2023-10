La temperatura mínima será este jueves en Atienza de 8°C y la máxima podría alcanzar los 26°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será flojo con una velocidad de 11 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Cielos soleados con 12ºC de mínima y 28ºC de máxima este jueves, Día de la Hispanidad, en Guadalajara

Hoy ha amanecido a las 8:18 y anochecerá a las 19:41 horas, las temperaturas estarán este jueves entre entre 12°C de mínima y 28°C de máxima. El viento será flojo con una velocidad de 9 km/h y de dirección suroeste

jueves 12 de octubre de 2023 , 08:37h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubosidad baja en Albacete de madrugada y al final del día, que podrían ir asociados a brumas y algún banco de niebla disperso.



Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos y el viento soplará flojo variable con predominio de sureste en la mitad oriental.



Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 29ºC en Albacete, entre 12 y 29ºC en Ciudad Real, entre 11 y 28ºC en Cuenca, entre 12 y 28ºC en Guadalajara y entre 13 y 30ºC en Toledo.



El calor se mantendrá el Día de la Hispanidad y el viernes empezarán normalizarse las temperaturas y volverá la lluvia.-



El calor “anómalo” de este mes de octubre aún se mantendrá este jueves, Día de la Hispanidad, y el viernes llegará un sistema frontal por Galicia con el que comenzarán a normalizarse las temperaturas y con el que llegarán precipitaciones, aunque el fin de semana las temperaturas seguirán todavía cálidas en buena parte del país, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que el sistema frontal llegará por Galicia con aire más fresco y, después de su paso, comenzarán a descender los termómetros el viernes por el noroeste y el sábado en la mayor parte del territorio. “Estamos con temperaturas tan altas que todavía el sábado será un día cálido para la época del año en amplias zonas del norte y del este de la Península”, ha destacado.



De nuevo el domingo volverán a caer los termómetros de modo que ese día las temperaturas se situarán en las propias para mediados de octubre en la mitad norte, aunque seguirán aún cálidas en los tercios este y sur peninsular.



Con este sistema frontal también llegarán lluvias, primero a Galicia el viernes y después en otras zonas del noroeste peninsular y el domingo nuevas bajas presiones atlánticas generalizarán las precipitaciones, especialmente en amplias zonas de la Península y especialmente en la mitad occidental. Estas lluvias, según el portavoz podrán seguir el lunes.



Las más abundantes se producirán en principio en Galicia y no se espera que llueva o lo hará de manera más débil en el sureste de la península durante el fin de semana, así que podría hacerlo el lunes.



En Canarias, este 12 de octubre estará nuevamente marcado por el calor, de modo que la AEMET ha activado el aviso amarillo (riesgo) por temperaturas de hasta 34 grados centígrados en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro.



Del Campo pronostica que en el calor se prolongará en el archipiélago hasta el martes o miércoles de la próxima semana que será cuando comenzarán a descender las temperaturas y se podrá dar por terminada la ola de calor que padecen las islas.



El viernes en general se mantendrán las temperaturas veraniegas, de más de 30ºC en amplias zonas del este y sur peninsular al igual que en Baleares y se podrían superar los 32 grados en puntos de Extremadura, Andalucía y también en el interior de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia.



En Canarias habrá un ligero repunte de las temperaturas y otra vez se superarán los 34 grados en puntos de Tenerife y de Gran Canaria.



Este sábado, el frente que comenzaba a atravesar la Península el día anterior continuará su recorrido dejando lluvias débiles a su paso en el centro y este del territorio.



En general los cielos estarán nubosos y esto, junto con la llegad de aire atlántico, más fresco, provocará que las temperaturas diurnas bajen claramente en la mayor parte del país.



En concreto, precisa que los termómetros bajarán unos 6 a 8 grados centígrados respecto al día anterior en el Cantábrico aunque las nubes provocarán que las temperaturas nocturnas suban en la mitad sur y en el área mediterránea.



Así, en el Mediterráneo también subirán las diurnas, porque allí los cielos estarán menos nublados y los vientos del oeste llegan secos y recalentados.



De ese modo, en la costa de la Comunidad Valenciana, en puntos prelitorales se podrían superar los 32ºC de máxima, igual que en Murcia y sur de Andalucía como en la provincia de Málaga.



En general seguirá siendo un día cálido para la época el sábado con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en muchos puntos de la Península y no habrá grandes cambios respecto a días previos en Canarias.



Será el domingo cuando se acerque un área de bajas presiones atlánticas dejarán lluvias en la Península, sobre todo en el noroeste y en especial en Galicia aunque posteriormente se irán extendiendo de oeste a este, aunque serán más débiles cuanto más hacia el este. En todo caso, el portavoz no espera que alcancen al sureste peninsular, ni a la Comunidad Valenciana, ni la Región de Murcia ni a Andalucía oriental, a donde sí llegarán el lunes.



El domingo las temperaturas serán ya normales en el interior de la mitad norte, valores propios de la época, ya que se producirá por allí una nueva bajada de hasta 6 u 8 grados. En concreto, el mercurio se situará entre 15 y 20ºC durante las horas centrales del día en la mitad norte; entre 20 y 25ºC en el centro, mientras que en el tercio sur y el Mediterráneo aún podrían alcanzar los 30ºC.



El lunes podrían subir otra vez los termómetros por el norte, pero bajarán en el sur. “Parece que la próxima semana continuaremos con temperaturas algo más altas de lo normal, pero desde luego, y en principio, nada parecido a la anómala situación que llevamos más de 10 días registrando”, comenta Del Campo.



De ese modo, pronostica que las temperaturas seguirán algo por encima de lo normal, pero no tanto como en estas semanas y, ve “posible” que lleguen nuevas borrascas a lo largo de la semana, con más lluvias, sobre todo en la mitad occidental. En Canarias prevé que a partir del martes o el miércoles empiecen a descender las temperaturas.