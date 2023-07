Las temperaturas estarán este jueves en Atienza entre 13°C y 29°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 11 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

18ºC de mínima y 35 de máxima este jueves en Guadalajara

La temperatura mínima será este jueves en Guadalajara de 18°C y la máxima de 35ºC. El cielo estará soleado con alguna nube, el viento será moderado con una velocidad de 8 km/h y de dirección suroeste

jueves 13 de julio de 2023 , 07:37h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubes bajas de madrugada en el extremo sureste que podrían ir con brumas y alguna niebla asociada, y con nubosidad de evolución en las sierras del norte y en el extremo oriental.



Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto y máximas en descenso en el extremo suroriental y con pocos cambios en el resto. Soplará viento flojo variable con predominio de la componente oeste en horas centrales, y entrada de SE más intenso en el extremo sureste a últimas horas.



Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 37ºC en Albacete, entre 21 y 38ºC en Ciudad Real, entre 15 y 34ºC en Cuenca, entre 18 y 35ºC en Guadalajara y entre 22 y 37ºC en Toledo.



La canícula de este 2023 estará marcada por los altibajos térmicos.-



La llegada del periodo más caluroso del año, conocido como canícula y que aproximadamente tiene lugar desde el 15 de julio al 15 de agosto, estará marcado este año por los altibajos térmicos, según informa eltiempo.es.



El portal de información meteorológica indica que el inicio de la canícula de este 2023 estará marcado por un periodo de altibajos térmicos, con una bajada de temperaturas este jueves en el Mediterráneo al tiempo que se prevé un ligero aumento en el noroeste peninsular y un calor más intenso en Canarias, con aviso rojo en el sur de Gran Canaria por superar los 41ºC.



No obstante, este viernes las temperaturas descenderán en Canarias así como en Cantabria, Galicia y el sur de Andalucía, mientras que aumentarán en el Cantábrico oriental y el alto Ebro por el viento procedente del sur. En el centro de la meseta y el tercio norte también habrá un incremento térmico, con más de 35ºC en gran parte del interior peninsular e incluso 40ºC en los valles del Guadalquivir y el Ebro.



El inicio de la canícula también coincide con otro descenso de temperaturas en Canarias y en la mitad oeste peninsular, en contraste con un ascenso previsto en el este y en Baleares. Por lo general, según eltiempo.es, los termómetros marcarán valores por encima de los habituales en el tercio oriental de la Península, algo más altos en la zona del interior este y valores propios de la época del año en la vertiente atlántica.



Así, este 15 de julio se superarán los 36ºC en numerosas zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía, el interior de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, en el valle del Ebro, el interior de Cataluña y Mallorca. Por otro lado, en el norte las temperaturas máximas serán más bajas, como en el Cantábrico con valores que oscilarán entre los 22ºC y 25ºC.



El domingo, las temperaturas descenderán en el este y el norte, aunque aún podría haber un ligero aumento en el centro y el interior sur de la Península. Sin embargo, con el comienzo de la próxima semana la dorsal climática que impulsó la última ola de calor volverá a avanzar hacia el norte con probabilidades de situarse sobre el este peninsular y Baleares.



Por todo ello, según eltiempo.es, la próxima semana se espera un ascenso generalizado de las máximas con más de 40ºC alrededor del valle del Guadalquivir que probablemente continuarán al alza el martes siguiente en otras zonas del interior sur peninsular y los grandes valles.



En cuanto a las noches, estas serán tropicales al no bajar de los 20ºC en gran parte del área Mediterránea, zonas de Castilla-La Mancha, el sur de la Comunidad de Madrid, Andalucía y los archipiélagos Canario y Balear.



15 DE JULIO: EL DÍA DE MÁS HORAS DE SOL AL AÑO, CON 10,8

Asimismo, el 15 de julio también es el día en el que —de media— hay más horas de sol al año, debido a la ausencia de nubosidad característica durante el mes de julio que no ocurre el 21 de junio, que es el día más largo del año.



De este modo, eltiempo.es ha indicado que, a partir de la recopilación de datos del período entre 1990 y los 2000 realizado por 70 estaciones meteorológicas, se ha concluido que el 15 de julio tiene una media de 10,8 horas al sol, seguido de cerca por el 11 y el 18 de julio.



No obstante, los resultados de cada estación varían según su localización. Por lo general, en el norte y el este el día soleado se da más tarde, con lugares como Lanzarote-Aeropuerto que tiene su día con más horas de sol durante la primera quincena de junio, mientras que Gijón lo tiene la segunda quincena de agosto. En las zonas del Guadalquivir, la meseta sur y el Ebro se da en la primera quincena de julio y el Cantábrico oriental, la meseta norte y algunos puntos del Mediterráneo en la segunda quincena de julio.