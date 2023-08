Las temperaturas estarán este jueves en Atienza entre 20°C y 36°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será flojo de unos 19 km/h y dirección suroeste

Todavía más calor este jueves en Guadalajara que está en ALERTA por altas temperatura con noche tropical y el mercurio rozando los 40ºC

La temperatura mínima será este jueves en Guadalajara de 23°C y la máxima de 39ºC. El viento será flojo de unos 16 km/h y dirección suroeste

jueves 24 de agosto de 2023 , 07:32h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, temperaturas significativamente altas en toda la Comunidad.



Los cielos estarán despejados con alguna nubosidad de evolución en la Ibérica de Guadalajara donde no se descarta alguna tormenta seca aislada.



Las temperaturas mínimas irán en descenso en el noreste de Toledo y sufrirán pocos cambios en el resto; mientras que las máximas experimentarán también pocos cambios salvo un ligero ascenso en el oeste de Albacete que será más acusado en el suroeste. Se esperan vientos flojos predominando la componente sur, girando a componente oeste en la mitad occidental.



Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 38ºC en Albacete, entre 21 y 40ºC en Ciudad Real, entre 20 y 37ºC en Cuenca, entre 23 y 39ºC en Guadalajara y entre 24 y 40ºC en Toledo.



Adiós a la ola de calor: una vaguada trae hasta 10ºC menos y fuertes tormentas.-



Con la cuarta ola de calor en pleno apogeo, todo el país se encuentra en alerta tras apuntalar este miércoles otra jornada de registros generalizados de más de 40 grados. El País Vasco ha vivido una de las jornadas más calurosas de su historia al registrar temperaturas en torno a los 45 grados en algunos puntos, un registro superado incluso en municipios como Sodupe (Vizcaya) -45,3-, mientras que en el aeropuerto de Bilbao se han registrado 43,7 grados.



Este jueves las temperaturas seguirán en niveles significativamente altos en todo el país, con alerta roja en Aragón y la Rioja, si bien en Galicia y en el Cantábrico experimentarán un descenso notable, e incluso podrá haber tormentas localmente fuertes en Cantabria y en Pirineos.



La llegada de una vaguada a la Península, acompañada de una masa de aire atlántica más fría, provocará un descenso de temperaturas de hasta 10ºC en algunas zonas en comparación con el día anterior, además de fuertes chubascos y tormentas, informa la web meteorológica eltiempo.es.



La vaguada se aproximará al norte peninsular, lo que provocará un descenso térmico en Galicia y las comunidades cantábricas, así como en otras zonas de la vertiente atlántica. Esta vaguada se extenderá a gran parte de la mitad noroeste peninsular a partir del viernes, por lo que la bajada de temperaturas llegará a más zonas. Asimismo, la vaguada se desplazará hacia el este durante el fin de semana y saldrá de la Península por el Mediterráneo, por lo que el descenso de valores se alargaría hasta el lunes y se sumaría a un aumento de la inestabilidad en forma de chubascos y tormentas, según datos de eltiempo.es.



Las temperaturas máximas estarán en torno a los 38ºC y 40ºC durante este jueves en gran parte del interior peninsular a pesar de la llegada de la vaguada, cuyos efectos hará que desciendan los valores en Galicia, las comunidades cantábricas y zonas de la vertiente atlántica. No obstante, se espera un descenso generalizado de las temperaturas para el viernes, cuando las máximas bajarán en gran parte del norte peninsular, que será más notoria en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, donde se espera una caída de hasta 10ºC en 24 horas. En cualquier caso, todavía permanecerán activos los avisos por altas temperaturas en el centro, sur y este peninsular, con máximas que oscilarán entre los 36ºC y 38ºC, así como en el Guadalquivir, el interior de la Región de Murcia y el sur de Valencia, donde los termómetros podrían registrar entre 40ºC y 42ºC.



El descenso térmico continuará a lo largo del fin de semana, aunque el sábado todavía se alcanzarán los 40ºC en regiones del sur peninsular, principalmente en el Valle del Guadalquivir o la región murciana. De este modo, el calor dará un respiro a toda España el domingo, y a pesar de que la incertidumbre es mayor para este día, eltiempo.es prevé que las máximas no superen los 35ºC. En concreto, en el Cantábrico las temperaturas rondarán los 21ºC y 23ºC, entre 22ºC y 25ºC en la meseta norte y alrededor de 24ºC y 27ºC en la zona centro. Por otro lado, se esperan temperaturas más elevadas en el sur y el Mediterráneo, cuyos valores rondarían los 30ºC y 33ºC así como en Canarias, que oscilarían entre los 30ºC y 34ºC. Está previsto que la vaguada se aleje por el Mediterráneo el lunes, lo que traería un nuevo ascenso térmico en la Península. Sin embargo, eltiempo.es ha señalado que el ambiente seguiría "muy suave" en general, con máximas por debajo de lo normal para la época exceptuando a Canarias.



Además de un descenso de temperaturas, la vaguada junto al viento del norte aumentarán la inestabilidad a partir del viernes, cuando podrían darse lluvias débiles en regiones del Cantábrico así como la formación de tormentas en Pirineos y el Sistema Ibérico. Estas tormentas aparecerían en más zonas durante el sábado, aunque según las predicciones actuales de eltiempo.es la probabilidad es mayor en Pirineos y en los Sistemas Ibérico y Central, aunque no se descartan tormentas más dispersas en la meseta norte, Aragón, Cataluña y el interior oriental peninsular.



Con respecto al domingo, se espera que la vaguada se acerque al Mediterráneo, lo que resultaría en el día "más complicado" por el viento de componente marítimo y la temperatura superficial del mar "muy alta", que podría provocar precipitaciones localmente intensas en Cataluña y la Comunidad Valenciana además de Baleares, con chubascos que aún podrían darse el lunes. Asimismo, los expertos de la web meteorológica han alertado de que algunos escenarios muestran la circulación de una pequeña DANA durante la tarde del domingo.