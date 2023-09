ADEMÁS DE MENTIROSO : Gritos de "cobarde, cobarde" al socialista Sánchez por no intervenir en el debate de investidura de Feijóo

miércoles 27 de septiembre de 2023

Un nutrido grupo de diputados han lanzado gritos de «¡Cobarde, cobarde!» al socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los diputados. En la bancada del PP y de Vox no ha sentado nada bien que el jefe del Ejecutivo de PSOE y Podemos no haya dado réplica personalmente al discurso del candidato popular.



La decisión del PSOE de echar mano del exalcalde socialista de Valladolid Óscar Puente para dar réplica a Feijóo ha encendido los ánimos en la bancada del PP desde que este ha subido a la tribuna de oradores.



Por su parte, fuentes oficiales del PP han trasladado que Sánchez ha «cruzado un límite que no tiene precedentes» tras dejar en manos de Puente la réplica al discurso de Feijóo. Recuerdan que en su día Felipe González «tuvo la dignidad de responder» a José María Aznar tras ser derrotado en las urnas.



La elección de Puente, ex portavoz de la Ejecutiva del PSOE y perdedor de las últimas elecciones en Valladolid, ha provocado indignación en las filas populares que entienden que es un desprecio a la figura de Feijóo. Puente ha indicado que en los comicios del 28M se ha dado un pacto de PP y Vox, un hecho que ha tachado desde la tribuna de oradores, de «coalición de perdedores» en su ciudad y en otros territorios. «De ganador a ganador», ha espetado a Feijóo, para preguntarle por qué tiene él más derecho a ser presidente del Gobierno que él a ser alcalde de su ciudad.



El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha relatado que es «evidente que a Sánchez le han quedado muy pocas ganas de atreverse a debatir con Feijóo» después del debate electoral que ambos mantuvieron en la campaña electoral. «Que poco res



«Sánchez no es digno ni de la Presidencia, ni del acta, ni del cargo de secretario general del PSOE» señalan varios diputados desde sus escaños.