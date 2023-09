Agudo aboga por una legislatura de entendimiento y le recuerda al PSOE que el PP gobierna para el 62% de la población en el ámbito municipal

La secretaria general del PP-CLM recuerda que con la ausencia del señor Guijarro en el último Pleno, mostraron “una debilidad parlamentaria absoluta”

lunes 25 de septiembre de 2023 , 19:11h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha abogado por una legislatura de entendimiento entre los partidos políticos y le recuerda al PSOE-CLM que el PP gobierna para el 62% de la población en el ámbito municipal.



Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en las Cortes, durante la rueda de prensa previa a la Comisión del Gobierno de Castilla-La Mancha, donde Agudo ha destacado que esta legislatura “toca entenderse y llegar a acuerdos” en temas fundamentales en el Parlamento Regional, porque el panorama es muy distinto al de la pasada legislatura, “ahora tenemos más poder territorial”. Esa es la razón que les obliga a todos a hacer “un esfuerzo de entendimiento”, aunque ha asegurado que llevarán a cabo una oposición de crítica constructiva para solucionar los problemas de los castellanomanchegos.



La secretaria general ha recordado que, en el último Pleno, por primera vez, un gobierno de Castilla-La Mancha no pudo sacar adelante una propuesta de resolución presentada por ellos mismos. La ausencia de un diputado durante la sesión, en este caso el vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, les dejó con 16 diputados lo que imposibilitó sacar adelante dos resoluciones llevadas a cabo por su grupo parlamentario teniendo en contra a otros 16 diputados del Gobierno.



“Con su ausencia mostraron una debilidad parlamentaria absoluta, por lo tanto, al Gobierno de Castilla-La Mancha no le queda más remedio que hablar y entenderse con la oposición y con el Partido Popular. Algo que en los últimos 4 años no fueron capaces de hacer”, ha afirmado.



Además, Carolina Agudo ha subrayado que el Partido Popular ha marcado un nuevo panorama político ya que tiene más poder territorial municipal, gobernando cerca de 400 ayuntamientos, en 4 de las 5 capitales de Castilla-La Mancha, lo que supone gobernar al 62% de población del ámbito municipal y en especial, las ciudades más importantes de la región como Talavera de la Reina, Hellín, Puertollano o Tomelloso.



Por todo ello, Agudo ha insistido que tendrán que llegar a acuerdos en temas fundamentales, algunos, competencia del vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, como son el tema de la despoblación y el reto demográfico.



“El Gobierno de García-Page carece de estrategia, no apuesta ni por la financiación, ni por la inversión, ni trabaja en común con el resto de las administraciones para paliar la lacra de la despoblación”, ha añadido.



Asimismo, la dirigente popular ha considerado la modificación del modelo de financiación autonómica como otro tema fundamental a abordar para solucionar esa falta de inversión y esa dispersión geográfica de la región y ha criticado a Emiliano García-Page por la premura que tiene ahora y no antes, de hablar de financiación autonómica. “Es un momento de ámbito nacional complicado en el que el Partido Socialista quiere condenar la deuda millonaria a Cataluña, provocando la desigualdad territorial a una región gobernada por los independentistas que, sin lugar a duda, hará que Castilla-La Mancha salga perdiendo”.



Por último, Agudo ha asegurado que el Partido Popular estará a la altura de las circunstancias haciendo lo que les ha encomendado el presidente, Paco Núñez, “ser esa herramienta útil y esa voz de todos los castellanomanchegos en las Cortes de Castilla-La Mancha”, ha finalizado.