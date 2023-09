Núñez resalta el “gran éxito” del acto del PP en Madrid y asegura que los españoles han demostrado que no quieren un gobierno de Sánchez con independentistas

Pide a los dirigentes socialistas que sean responsables para mantener su credibilidad, ya que en política esto solo se consigue acompañando los pensamientos y las palabras de actos

lunes 25 de septiembre de 2023 , 19:14h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha resaltado este lunes el “gran éxito” del acto del PP nacional que tuvo lugar el pasado domingo en Madrid, y ha asegurado que los españoles han demostrado que no quieren un gobierno de Pedro Sánchez junto a los independentistas.



Así se ha expresado Núñez durante una rueda de prensa, donde ha puesto de relevancia que el acto de ayer fue un éxito sin precedentes para el PP, pero también para la democracia española ya que fue, posiblemente, el acto público más multitudinario que jamás ha organizado un partido político en nuestro país y, sin duda, el más multitudinario convocado por el Partido Popular.



El presidente regional del PP ha comentado que fueron más de 60.000 los participantes en el acto y que, sólo el PP-CLM, contabilizó en 2.100 los asistentes de su delegación, aunque fueron muchos más porque, tras el acto, pudo comprobar que había muchos más vecinos de Castilla-La Mancha que acudieron por su cuenta.



Es por eso que Paco Núñez ha afirmado con rotundidad que “Castilla-La Mancha se volcó con la igualdad de los españoles y acudió de forma masiva al acto organizado por el Partido Popular”, un acto en el que quedó claro que los españoles y los castellanomanchegos no quieren un gobierno con quienes quieren romper el país, y sí un gobierno de Alberto Núñez Feijóo.



Un presidente como Feijóo que es serio, ha demostrado una trayectoria política intachable y además una gran experiencia de gestión. Además, ha propuesto a Sánchez 6 pactos de Estado y una legislatura breve, de dos años.



A continuación, ha afirmado que los españoles ayer mostraron su rechazo a pactar con los que quieren romper España y que la ruptura no es una opción. La opción real para los españoles, según ha relatado Núñez, es la Constitución, el respeto al Estado de derecho y la igualdad de todos ante la ley. Una opción de gobierno sensata y cabal que es la que representa Feijóo y que mañana demostrará en su discurso en la sesión de investidura. Por cierto, que el presidente del PP-CLM ha aprovechado para confirmar su asistencia al Congreso de los Diputados mañana, en la primera jornada de la sesión de investidura de Feijóo.



Núñez ha detallado que ayer en el ambiente había más cuestiones además de la igualdad entre españoles, porque estaban también presentes el resto de cesiones a los independentistas, cesiones como las que tendrán lugar en materia económica, ya que los rupturistas han puesto precio ya a la investidura de Pedro Sánchez. “Y eso, ¿quién lo paga?” Se ha preguntado el presidente de los populares que ha mostrado su rechazo a que los pactos de Sánchez impliquen más dinero para Cataluña en detrimento de Castilla-La Mancha.



“A Sánchez le digo que no vamos a permanecer callados si hay más financiación para Cataluña que para nuestra región”, y ha hecho un llamamiento a los dirigentes del PSOE para que sean responsables, porque en política, según Núñez, es fundamental la credibilidad, y eso se obtiene cuando el pensamiento va acompañado de la palabra, y la palabra del acto. Es por ello que ha pedido coherencia a los socialistas porque “está en juego España y sus instituciones, además del modelo social de convivencia”.



Presencia de alcaldes del PP-CLM en la FEMP



Sobre otro asunto, Paco Núñez ha hecho referencia a la constitución de la FEMP nacional, aprovechando para felicitar a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, como nueva presidenta de la federación. Además, ha mostrado su “enorme satisfacción” como presidente autonómico después de que el PP haya conseguido una alta e importante representación.



Así, ha informado de que, además de la ya conocida presencia del alcalde de Albacete, Manuel Serrano, en la Junta de Gobierno de la FEMP, se suma la presencia de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y del alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares, en el Consejo Territorial de dicha federación.



Núñez se ha referido a todos ellos como alcaldes con una gran trayectoria y una dilatada experiencia además de con una gran profesionalidad, y ha añadido que se trata de tres personas a las que considera amigos y a los que le une un vínculo personal muy estrecho por lo que su importante posición política supone una doble alegría, la profesional y la personal.