YA NO ENGAÑA A NADIE : "Page es un presidente cobarde, que no planta cara a Sánchez"

viernes 22 de septiembre de 2023 , 07:45h

Page fue el único presidente regional del PSOE que el miércoles escuchó de viva voz a Felipe González abogar por un entendimiento entre socialistas y populares. Porque fue, de hecho, el único presidente regional del PSOE que estuvo allí, en la presentación del libro de Alfonso Guerra.



Ayer Feijóo trasladó a Page los seis pactos de Estado que ofreció a Sánchez para resolver los problemas de España. Antes de que se produjera este contacto, la dirección nacional del PP explicó que Feijóo mantendría una conversación telefónica con Page dentro de la ronda de contactos que ha realizado ya tanto con líderes de formaciones políticas como con agentes sociales y presidentes autonómicos antes su investidura.



Fuentes populares han añadido que Feijóo le ha trasladado a Page "la necesidad de poner en práctica" el Acuerdo sobre la Igualdad con seis pactos de Estado (Regeneración Democrática, Estado del Bienestar, Saneamiento Económico, por las Familias, Agua y Territorial) "como camino para resolver los graves problemas que atraviesa el país desde el punto de vista institucional, económico y social".



Este contacto se produce en una semana clave para la política española. En un momento en que el PP busca cuatro votos, sea en el PNV o en socialistas desencantados con las negociaciones de Sánchez con el independentismo catalán. Y pocos días después de que Page alzara la voz, como ya han hecho Alfonso Guerra y Felipe González, contra la amnistía que podría aprobar Sánchez a cambio de los apoyos necesarios.



Aunque Page es muy crítico, de boquilla, con las cesiones del presidente del Gobierno en funciones al independentismo, sus ocho diputados JAMÁS votarán en contra de Sánchez, ni se abstendrán, y votarán con bilduetarras e independentistas a favor de la AMINISTÍA y el referéndum. El digital EL DEBATE publicó a finales de agosto los perfiles de esos ocho diputados socialistas de CLM, cuando Feijóo recibió del Rey el encargo de intentar la investidura. Como le faltaban –y le siguen faltando– cuatro votos, empezaron a circular las especulaciones sobre los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha. Encabeza la delegación la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, diputada por Ciudad Real. Le debe todo a Sánchez. Está también la exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, enfrentada a Page. De hecho, si entró en las listas fue gracias a la intervención de Ferraz. Si no, se habría quedado fuera.



También es diputado el hombre de confianza de García-Page y secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez. Éste lleva semanas recriminando al PP que su concepto de democracia sea «buscar tránsfugas». Y los exalcaldes de Albacete y Guadalajara, Emilio Sáez y Alberto Rojo, respectivamente. Ambos perdieron el bastón de mando en las últimas elecciones municipales.



Con sus 33 años, Isabel Belén Iniesta es la más joven de la delegación de socialismo castellano-manchego en el Congreso, en el que se estrena como diputada por Albacete. En el otro extremo está Luis Carlos Sahuquillo, el más veterano, diputado por Cuenca desde 2008. Y, por último, Gonzalo Redondo, el número dos de la ministra Isabel Rodríguez en la candidatura por Ciudad Real. Debutante.



Y todos ellos seguirán manteniendo prietas las filas, SERVILES y SUMISOS a Sánchez y a Page, y VOTARÁN con bilduetarras e independentistas la AMINISTÍA y el referéndum.



En Castilla La Mancha conocen bien a Page...y ya no engaña a nadie.-



La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha Carolina Agudo, ha criticado la «cobardía» del presidente regional, Emiliano García-Page, ante «su jefe», el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.



Paco Núñez (PP): «Page es servil a Sánchez y un cobarde que siempre termina votando lo que le ordena». “Servil a Sánchez y cobarde”. Así ha calificado el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, al socialista Emiliano García-Page, convertido estos días, aparentemente, en la voz más crítica contra los socios de gobierno de Pedro Sánchez dentro del propio PSOE. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Paco Núñez recuerda que “Page siempre tiene el mismo modus operandi: dar un titular, luego matizarlo y terminar siempre votando a favor de Sánchez”.



Núñez cree que Page “no tiene ninguna credibilidad” para criticar a Sánchez por sus socios de gobierno “porque él fue el primero en usar a Izquierda Unida y a Podemos, pese a perder frente al PP, primero para hacerse con la alcaldía de Toledo y luego con la presidencia de Castilla-La Mancha. Incluso dio la vicepresidencia a Podemos”.



El presidente socialista de la comunidad suele usar el debate político nacional para evitar entrar en el debate en profundidad de su gestión en Castilla-La Mancha. En la entrevista, Paco Núñez habla de Castilla-La Mancha como la región “de las oportunidades”, pero describe una comunidad con los peores índices económicos “por culpa del socialismo de Page y agravada por sus políticas”: “Somos la tercera región con mayor presión fiscal de España; tenemos la mayor inflación del país, el 13%; tenemos la segunda mayor pérdida de poder adquisitivo y llevamos dos meses encadenando pérdidas de empleo, con el peor dato de contratación de España y donde ha bajado un 16% la creación de empresas”.



Page tampoco engaña a Isabel Ayuso.-



Isabel Ayuso ya llamó "cobarde" al presidente de Castilla-La Mancha después de que Page se enfrentara ANTES DE LAS ELECCIONES a Sánchez por las últimas concesiones a ERC y le acusó de actuar en connivencia con Pedro Sánchez para intentar con esa maniobra no perder las elecciones autonómicas.



"Lo de Page es una maniobra pactada con Sánchez. Como los castellano manchegos son de derechas pues digo dos cosas de la virgen y de las corridas de toros y se piensa que los castellano manchegos toda la vida van a soportar semejante podedumbre".