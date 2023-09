La inflación y el aumento de los precios hace que los españoles opten por LAS MARCAS BLANCAS

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 21 de septiembre de 2023 , 22:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Las marcas blancas de los supermercados son la elección preferida de los consumidores en España. Bosque Verde, Hacendado, Deliplus, Bonté, Milbona, GutBio o Auchan, asociados a cadenas como Mercadona, Dia, Aldi o Carrefour, han ganado reconocimiento y confianza entre los compradores.



Una de las razones del por qué de este ascenso imparable de las marcas blancas es la inflación general y el aumento de los precios de la cesta de la compra. La inflación ha impactado tanto en las marcas comerciales como en las marcas de distribuidor, pero estas últimas son una opción más económica para los compradores.



Según Juan Carlos Gázquez Abad, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "Es posible que haya consumidores que hayan visto cómo el precio de sus marcas nacionales 'de toda la vida' se ha disparado hasta un punto que les ha obligado a probar otras opciones más económicas, como las marcas blancas".



Para las grandes cadenas de supermercados, sus marcas blancas se han convertido en un emblema de venta y comercialización, y su crecimiento no ha cesado. Por ejemplo, marcas como Hacendado, Bosque Verde, Deliplus, Compy y BabySmile ahora representan el 72% de las ventas de Mercadona, superando el 68% de 2021. Lidl, la tercera cadena con mayor cuota de mercado en España, vio que las ventas de sus marcas blancas alcanzaron el 79% en 2022, superando el 76% del año anterior y posicionándose como la cadena con mayor peso de marca propia. Esto se repite en otras grandes cadenas, como Aldi (70% de las ventas), Dia (58%), Consum (32%) y Carrefour (28%).



El crecimiento de la marca de distribuidor en España se debe en parte al aumento de la cuota de mercado de cadenas como Mercadona y Lidl, que priorizan sus propias marcas en su surtido. Esto, al fin y al cabo, desemboca en la fidelización por parte de los clientes, mayores beneficios y una logística de existencias más eficiente. "Si la cadena X fideliza al cliente a su marca blanca, se asegura de que irá a comprar allí, ya que no hay marca blanca de esa cadena en otro sitio. Sin embargo, si el cliente está fidelizado a una marca de fabricante, la cadena no se asegura su fidelidad, ya que esa marca se vende en otras cadenas", señala el profesor Gázquez Abad.



Los precios ahogan a los españoles: los alimentos suben un 26% desde 2021.-



Este verano, el azúcar ha subido un 45% frente al precio que tenía el anterior, el aceite de oliva y las patatas han crecido un 30%, y el arroz, la leche y la mantequilla se han encarecido un 20%. Exceptuando las patatas, este año todos los productos mencionados han registrado los incrementos de precios más elevados de toda su historia, o al menos desde que el INE tiene registros comparables.