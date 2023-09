BALANCE DE FERIAS 2023 : Altísima participación, éxito económico para la ciudad de Guadalajara y ausencia de incidentes

La diversión ha estado asegurada, los guadalajareños hemos dejado de lado los problemas durante la Semana Grande, para disfrutar de las Ferias y de los cerca de 200 actos programados.

miércoles 20 de septiembre de 2023 , 19:07h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto con los concejales de Festejos, Seguridad, Limpieza y Parques y Jardines, Santiago López, Chema Antón, David García y José Luis Alguacil, respectivamente, han realizado el balance de la Semana Grande de las Ferias de Guadalajara 2023.



Ana Guarinos ha señalado que “a pesar de los aguaceros y algunos agoreros y gracias a la planificación y a un dispositivo de seguridad sin precedentes hemos podido disfrutar de una Semana Grande sin apenas incidentes.” Se ha referido a unas ferias tranquilas y seguras gracias a una organización responsable desde todas las concejalías, pero especialmente desde festejos, seguridad, limpieza y parques y jardines, que son las más afectadas, y ha hablado de un “potente dispositivo de seguridad”, del despliegue de un dispositivo de seguridad sin precedentes, añadiendo que “ha habido más seguridad que nunca, más efectivos que nunca, más limpieza que nunca y más diligencia y cuidado en la organización de todos y cada uno de los actos que nunca, en definitiva, más responsabilidad que nunca.”



“Éxito, a pesar de los aguaceros y de algunos agoreros, la inmensa mayoría de los ciudadanos hemos estado en la fiesta y en la feria. Algunos han tratado de enturbiarla y ensuciarla, mintiendo, pero no lo han conseguido, porque la realidad se impone a la mentira”, ha incidido. Así ha puesto el ejemplo de las atracciones comprometidas y los puntos contra las agresiones sexuales, las primeras fueron el lunes 11 y martes 12 de septiembre, de 19 a 21 horas, donde las atracciones no tuvieron luz ni sonido para facilitar el acceso a personas con autismo; también se ha referido a la facilidad de acceso a las atracciones a las personas con capacidades diferentes. Con respecto a los puntos contra las agresiones sexuales (puntos violetas el año pasado), no sólo han existido, sino que se han multiplicado los puntos y la atención recibida en los mismos con respecto al año anterior. Ambas actuaciones se han intentado negar por el

Equipo de Gobierno anterior.



Guarinos se ha referido también al éxito económico de la Feria y sus repercusiones, en la zona del casco histórico, la Concordia y San Roque especialmente, donde han doblado turnos y contratado personal extra. Con respecto a la ocupación hotelera, ha estado entre el 90% y el 100%. Se ha dado el caso de que algunos grupos se han tenido que alojar fuera de Guadalajara capital al no tener disponibilidad en la ciudad. “No se puede negar la realidad. Ustedes lo han visto y todos lo hemos visto y vivido”, ha dicho.



La alcaldesa ha finalizado su intervención con agradecimientos. “A la Policía Local, de la que ha dicho que ha demostrado profesionalidad, responsabilidad, rigor y eficacia en todas y cada una de sus actuaciones. Al Cuerpo de Bomberos, con numerosas tareas asignadas en estos días y una respuesta eficaz en todo lo programado y en todas las adversidades que han de acometer. A la Policía Nacional, por su colaboración para que estas fueran unas fiestas seguras y tranquilas. A Protección Civil, y a todos los voluntarios que la forman, de Guadalajara y de los distintos rincones de la provincia. Y a Cruz Roja, que ha colaborado con recursos humanos y materiales para incrementar la seguridad durante todos los días de la Feria y allí donde se les ha necesitado. A todos los trabajadores y empleados públicos del Ayuntamiento, que siempre han estado a disposición y realizando un gran trabajo. A las Peñas, por su colaboración y lealtad durante estos días de Feria. Y a todas las personas, guadalajareños y visitantes, que han hecho de la Semana Grande una Gran Semana.” Concluyendo con disculpas porque “durante las Fiestas y las Ferias hay más ruido y se generan más molestias. No todo el mundo quiere disfrutar de la misma manera la fiesta o no puede hacerlo. A todas estas personas les pido disculpas por las molestias ocasionadas, que se han tratado de minimizar, pero siguen existiendo. Gracias por su comprensión.”



Santiago López, concejal de festejos, ha hablado de éxito de “éxito de las Ferias y fiestas 2023, con buenos resultados, con menos quejas, con más seguridad y con un gran ambiente festivo y gran afluencia en los actos celebrados, alcanzándose un equilibrio entre la fiesta y la convivencia en la ciudad”.



Destacando el dispositivo de seguridad, con la vía de evacuación, la vía de conexión en la calle Francisco Aritmendi y la utilización del SARF, con la consiguiente minimización del impacto acústico y las molestias. Igualmente ha puesto en valor la contratación de los seguros por suspensión ante fenómenos meteorológicos adversos, que ha garantizado que el Ayuntamiento de Guadalajara no asuma pérdidas económicas, situación que con el Equipo de Gobierno anterior de Alberto Rojo no estuvo contemplada; la nueva zona de hostelería con éxito de ventas y afluencia de público; el cambio de ubicación de la peña situada en la pista de tenis de San Roque; la minimización del impacto acústico en las viviendas de la zona de la avenida Ricardo Velázquez Bosco, al trasladar las peñas y la verbena existentes en 2022 en dicha zona; los 4 camiones contenedores-baños y los 247 baños químicos y “setas”, que han posibilitado la reducción de olores en la vía pública, con el consiguiente impacto negativo en las zonas aledañas y valoración positiva de los vecinos.



En relación con la parcela de defensa y la ubicación de los feriantes, ha dicho que “todos los feriantes situados en la parcela originalmente fueron reubicados en las calles limítrofes, por precaución ante los pronósticos meteorológicos para las ferias, por tanto, ningún feriante autorizado se ha quedado fuera de la zona de la fuente de la niña, excepto un feriante por dimensiones de la atracción”. Todas las autorizaciones solicitadas fueron aprobadas y a todos se les asignó un espacio.



También ha hecho referencia al elevado número de empresas de Guadalajara en las que la Feria ha tenido una repercusión positiva, por los trabajos realizados durante la misma; al número de actividades suspendidas, un total de 7 por la lluvia y una por el organizador.



Santiago López ha concluido con la satisfacción por el éxito en la aceptación en las distintas novedades de la feria por parte de feriantes, peñistas y vecinos, destacando la vía de evacuación de San Roque y la nueva zona de hostelería dentro del Parque de Adoratrices, así como por las buenas impresiones recibidas por parte de los vecinos de las zonas próximas a la Feria, aunque hay que evaluar el margen que queda para la mejora en el año 2024.



Por su parte el concejal de Seguridad en el consistorio alcarreño, Chema Antón, ha señalado que el dispositivo previsto para la Semana Grande ha funcionado y ha indicado que “el trabajo previo con las peñas, el incremento de la seguridad en las vías de emergencia y evacuación como han sido el Paseo

Arimendi y la calle Dinamarca han permitido a los ciudadanos de disfrutar de forma segura de una gran área peatonal”.



Además, Antón ha querido ser claro respecto a la cuestión de la eliminación de los “puntos violetas”, manifestando que “se ha incrementado este servicio, de tal forma que hemos doblado la presencia de estos espacios puesto en marcha desde el propio Ayuntamiento y también en colaboración con entidades como Cruz Roja, estando presentes en la Orquesta Panorama, en Guada-Rock, en los conciertos de Lola Índigo y Guada-Session, en el chupinazo, y en tres puntos fijos de la zona ferial.”.



En los datos ofrecidos por el concejal se ha destacado que "el año pasado se registraron hasta cinco pinchazos y este año ninguno, además, durante el chupinazo hubo ochenta y seis robos sin identificar mientras que este año ha habido cinco robos y dos detenciones", ha matizado Chema Antón.



Finalmente, el edil de Seguridad ha puesto en valor la colaboración con otras localidades como es el caso de Alcalá de Henares y también la presencia de policía local de San Sebastián de los Reyes que “han venido a conocer nuestro modelo de seguridad en los encierros como nosotros también acudimos en su día a verlo” ha comentado Chema Antón quien ha querido también agradecer el trabajo de “toda la plantilla de Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, Bomberos y Cruz Roja, que han hecho posible el desarrollo de todos los eventos con la máxima seguridad” .



En lo referente a limpieza, David García ha explicado que las Ferias y Fiestas de Guadalajara han supuesto un gran reto para los servicios de limpieza de la ciudad que se ha cumplido con nota. A lo largo de todos estos días la plantilla, que ha sido redimensionada hasta doblar su volumen y ha trabajado en turnos de mañana, tarde y noche, han recogido un total de 950 toneladas de residuos.



Para facilitar esta labor de limpieza, se colocaron 200 contenedores extra en lugares como el Recinto Ferial, en las zonas de las peñas y los lugares en los que se celebraron actos relevantes.



A esto se sumó una de las novedades de este año, que fue la colocación de 300 aros papelera en aquellos puntos con más afluencia de personas. Sus bolsas, con capacidad de 80 litros, tuvieron que ser recogidas en algunos puntos hasta tres veces al día. Una medida que ha sido todo un éxito, como así nos han trasladado los vecinos, puesto que se evitaba así la dispersión de residuos alrededor de las papeleras.



De esta manera, sumando los contenedores adicionales y los aros papelera, estas Ferias han contado con 500 puntos extra de depósito de residuos. Si los comparamos con los de 2022, -76 puntos de recogida adicionales-, estamos hablando de un incremento de casi el 600%, dato objetivo que sirve para hacernos idea de la mejora respecto a años anteriores.



Este incremento de medios también se ha visto en los recursos mecánicos utilizados por los trabajadores, con 20 vehículos (un 28% más que el año anterior) entre los que se incluyeron barredoras, baldeadoras, hidrolimpiadoras y camiones recolectores.



El momento más complejo del dispositivo de limpieza de Ferias fue de nuevo el desfile de peñas. En él, 25 operarios realizaron una limpieza posterior al acto, empezando a trabajar justo después de que pasara la última peña, trabajando con cinco barredoras, seis sopladoras, cuatro baldeadoras y un camión recolector para la recogida de residuos, dejando las calles como si nada hubiera pasado en menos de tres horas.



Otro hito importante ha sido el proyecto piloto para la recogida selectiva de residuos realizado con la Peña La Agüela. Este proyecto fue muy bien acogido por la peña y el resultado ha sido más que satisfactorio, por lo que prevemos extenderlo a otras peñas en las Ferias del año próximo.



Durante esta semana de desmontaje de carpas y elementos de la feria, se continuado reforzado la limpieza de los lugares clave de la celebración.



El concejal ha querido agradecer públicamente a los trabajadores “el gran trabajo que han realizado a lo largo de estos días, los más complicados del año para ellos”. Igualmente, ha hecho extensible ese agradecimiento “a los vecinos y visitantes que han tenido un comportamiento cívico, utilizando los numerosos puntos de depósito de residuos que les facilitamos”.



José Luis Alguacil, concejal de Parques y Jardines, ha comenzado dando las gracias a los más de 90 operarios del servicio de parques y jardines de la ciudad de Guadalajara , tanto de las brigadas municipales como de la contrata municipal “que han realizado un extraordinario trabajo rápido , eficaz y profesional en estas ferias y fiestas del año 2023, en las que han tenido que trabajar en condiciones meteorológicas muy adversas y que han dificultado sin duda alguna la labor de cuidado, limpieza y mantenimiento de nuestros parques y jardines”.



El concejal ha recordado el dispositivo previo al inicio de las ferias de podas preventivas para evitar posibles riesgos de caída de ramas (Concordia- San Roque) Durante la fuerte tormenta de la madrugada del viernes solo cayó una rama en el parque de San Roque demostrando que las cosas se hacen bien y con criterio.



También la contratación del servicio de dos coordinadores para el montaje de la feria (el mismo número y las mismas personas que tuvo el equipo de Rojo durante las fiestas de 2022). un Contrato desde la concejalía de festejos para proveer de chapones y maderos para el montaje de la feria que ha minimizado los daños en los diferentes parques. Se prohibió a feriantes e instaladores montar fuera de los horarios establecidos. La instalación de sumideros y desagües en la zona de restauración de la zona de Adoratrices y San Roque (inexistente en las anteriores ferias donde los vertidos iban directamente a las zonas ajardinadas).



La inconsciencia de dos personas que se saltaron la normativa y las indicaciones de los coordinadores y de la policía durante el montaje de la feria, causaron daños llamativos sobre todo en el Parque de la Concordia. Estos dos sucesos van a tener consecuencias para los incumplidores de las normas y por eso se realizaron sendos atestados policiales y dos Informes por gestión de daños en bienes municipales que serán repercutidos directamente a los culpables del daño cometido al incumplir la normativa vigente. Estos dos expedientes están valorados en 16.359,57 y en 6.285,88 euros respectivamente.



Para finalizar, Alguacil ha anunciado el comienzo de un dispositivo para arreglar todos los desperfectos de las superficies ajardinadas dañadas durante las ferias y los daños causados durante las ferias del 2022 que no fueron reparados durante todo el año por parte del anterior Gobierno municipal socialista.